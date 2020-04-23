Жители Японии научились перерабатывать и утилизировать 90% своих отходов

Жители небольшой горной деревни на острове Камикацу в отдаленном районе Японии решили полностью перерабатывать свои отходы. Сейчас они сортируют их на 34 разных категории, а к 2020 году планируют полностью отказаться от полигонов и мусороперерабатывающего завода. Как им это удалось?

В первую очередь деревенская община отказалась от мусоровозов и контейнеров, каждая семья отвечает за управление отходами самостоятельно. Традиционный сбор мусора в горном районе с разбросанными домами оказался экономически неэффективным.

В центре селения был размещен координационный центр, где можно выменять и взять то, что другая семья больше не использует или отказалась. Объекты, находящиеся в хорошем состоянии и могут быть повторно использованы другой семьей.

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На средства, собранные с утилизации отходов, муниципалитет дает субсидии на приобретение материалов для компостирования, лотерейные билеты или ваучеры для закупки продовольствия. В 2010 году коэффициент рециркуляции достиг 55%, сегодня это уже около 90% (без учета компостирования, который делается в домах).

Цель общины — переработка всех образующихся отходов к 2020 году.

Все началось в 2001 году, когда мер Камикацу отказался от государственных субсидий на строительство двух мусоросжигательных заводов в пользу переработки всех отходов на местах. Три близлежащие деревни скопировали эту инициативу и последовали примеру Камикацу.

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Можем ли мы жить без свалок и мусоросжигательных заводов? Мер Камикацу считает, что если они смогли, то это может каждый, главное желание.