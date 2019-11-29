Жилые районы Пекина будут патрулировать роботы-охранники

В одном из жилых комплексов Пекина ночного сторожа заменили андроидом. Робот обходит территорию и отмечает все подозрительное, используя встроенную тепловизионную камеру и систему распознавания лиц, а также развлекает местных жителей.

В жилом комплексе Мэйюань в Пекине проходят первые испытания робота-охранника Meibao. Андроид высотой 1.7 метра выполняет задачи ночного сторожа — патрулирует местность и выявляет подозрительную активность. Он оснащен глазами-камерами, которые позволяют ему распознавать объекты в темноте.

Meibao разрабатывали инженеры Пекинского института автоматизированного аэрокосмического управления (BAACI). Устройство узнает пешеходов и вычисляет подозрительных граждан. Для этого андроид использует технологию распознавания лиц и большие данные.

Выявив угрозу, Meibao тут же передает сигнал в центр управления и включает сигнализацию. Устройство не только реагирует на незнакомцев, но также извещает об угрозе пожара.

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Аппарат оборудован умной системой навигации и дисплеем для общения с местными жителями. Робот может предоставить прогноз погоды, включить музыку или рассказать увлекательную историю.

Meibao — не единственный элемент умной системы безопасности. В Пекине тестируют замки с функцией распознавания лиц, цифровую сигнализацию и смарт-часы, которые следят за состоянием здоровья пожилых людей.

Роботизированные консьержи и охранники набирают все большую популярность в Азии. Технологии автоматизированного слежения испытывают в Сингапуре, Гонконге и материковом Китае. Умные датчики, камеры и патрульные роботы отслеживают подозрительную активность и предупреждают о риске пожара, утечке воды или газа.

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Лишить работы людей они пока не могут, но уже облегчают им задачу, а автоматизация сокращает затраты. По оценкам аналитиков, к 2025 году роботы сэкономят предприятиям по всему миру до $125 млрд в год.

источник: ecns.cn