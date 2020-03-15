Жидкая «живая» плитка — элемент дизайна или полноценное напольное покрытие

На строительном рынке появилось инновационное напольное покрытие, — так называемая, «жидкая», или «живая» плитка. Из чего сделана такая новинка — интерактивная поверхность пола, действительно ли она «живая», как ее можно применить в дизайне квартиры или дома?

Интерактивная поверхность — элемент дизайна или полноценное напольное покрытие

Одной из последних оригинальных инноваций в дизайне стала жидкая плитка — необычная вариация напольного покрытия. Новинка настолько не похожа на статичную керамическую классику, что уже получила дополнительные названия — интерактивная поверхность и живой пол.

Если принять во внимание известный постулат, что движение — это жизнь, то да — жидкая плитка действительно может считаться «живой». Рисунок интерактивного покрытия под давлением начинает меняться, преображаться, расходиться волнами.

Неудивительно, что такая оригинальная деталь, более всего, востребована в интерьерах развлекательных помещений — кафе, баров и дискотек, детских комнат в торговых центрах. Незаезженный дизайн заслуженно привлекает внимание посетителей любого возраста.

Чем объясняются волшебные преображения жидкой плитки

Живая плитка сделана по принципу сложного бутерброда, куда входит много компонентов: базовый слой, амортизирующая подложка, светоотражатель, гелевый наполнитель и т. д.

Поликарбонат, используемый для производства жидкого пола, несколько отличается от привычного сотового материала для покрытия теплиц и беседок. Здесь, применяются две пластины из монолитного поликарбоната — самого прочного на данный момент полимера.

Верхняя и нижняя пластины герметично соединяются между собой с помощью технологии сплавления. По внутреннему периметру каждой плитки обязательно располагается компенсационный паз, куда попадают излишки геля. Такая конструкция гарантирует отсутствие протечек даже при большой нагрузке.

«Волшебником», организующим преображение поверхности, выступает специальный цветной гель. Зачастую, наполнители нескольких цветов соседствуют, не перемешиваясь между собой, благодаря специальным линзам. Под давлением, слои геля растекаются в разных направлениях, создавая эффект движения.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ МОЖЕТ ИЗГИБАТЬСЯ НА 90°

Благодаря амортизирующему слою и гелевому наполнителю, поверхность живой плитки очень мягкая и теплая на ощупь. По ней приятно ходить босыми ногами, поэтому, жидкий пол часто укладывают в ванных, спальнях и детских комнатах.

Однако, полноценного напольного покрытия из интерактивных плиток не получится — при укладке неизбежна подрезка по размеру помещения, а нарушение герметичности приводит к вытеканию геля. Да, и стоимость новинки, пока, доступна немногим, так что, живой плиткой «разбавляют» стандартные ковролин, паркет или ламинат.

Плюсы и минусы живой плитки

Живой плиткой можно выкладывать отдельные участки помещения, комбинируя ее с другими напольными покрытиями. При укладке, важно учесть совместимость материалов по некоторым параметрам:

— жидкую плитку нельзя резать и повреждать;

— нельзя подвергать одновременному давлению больше половины поверхности — это может привести к протечке, поскольку гелю просто некуда будет деваться;

— нельзя эксплуатировать плитку при температуре выше +60 и ниже 0 градусов;

— жидкая плитка — одно из самых дорогостоящих напольных покрытий.

Одна только подвижность живой плитки, способна стать изюминкой любого интерьера, однако, дизайнеры-разработчики пошли дальше, используя не только игру цвета, но и различные подложки под гелевый компонент:

— белая для усиления контраста;

— прозрачная для создания эффекта воздушности;

— полупрозрачная чаще всего комбинируется с использованием подсветки;

— цветная обеспечивает оптимальное сочетание тонов и оттенков;

— подложка с 3D пленкой многократно усиливает эффект движения.

Жидкая плитка — интерактивный пол у вас дома

В качестве дополнительного декора, в гель могут добавляться блестки, звездочки-люминофоры и другие компоненты.

Жидкая плитка отличается еще и тем, что дает возможность создавать временный декор интерьера. Для временной фиксации, может быть использован обычный двусторонний малярный скотч — маленькие кусочки наклеиваются по периметру плитки, а при демонтаже удаляются.

Как укладывать жидкую плитку

Технология укладки на постоянной основе довольно проста и не требует особых навыков. Монтаж производится в несколько этапов:

— Подготовка основания. При укладке жидкой плитки важно обратить внимание на два параметра — твердую поверхность и отсутствие перепадов по высоте и уклону. Любой, даже самый незначительный уклон, нарушит равномерность распределения цвета и снизит эффектность плитки.

— Грунтование поверхности — для усиления адгезии с клеящими составами.

— Укладка плитки. Производители рекомендуют использовать для укладки уже готовые смеси для ПВХ покрытий, строго следуя инструкции.

Для укладки жидкой плитки на большой площади, могут быть использованы металлические профили — такая технология позволит монтировать и демонтировать плитку многократно:

— П-образный профиль укладывается по периметру, в его паз крепится плитка;

— Н-образный профиль служит для состыковки двух плиток.

Швы в плитке при необходимости герметизируются нейтральным силиконовым герметиком, профессионалы, также, могут использовать метод сварки ПВХ шнуром (применяется в помещениях с повышенными требованиями к прочности покрытий).

ЗЕРКАЛЬНАЯ ПЛИТКА В ИНТЕРЬЕРЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Не рекомендуется проводить укладку жидкой плитки под прямыми солнечными лучами — сильный нагрев может привести к расширению и деформации. Если же попадание солнца неизбежно, нужно оставить небольшие зазоры по периметру каждой плитки — для сжатия и расширения пластика.

Хранить плитку можно только в горизонтальном положении, на идеально ровных поверхностях.

Нестандартное применение интерактивного пола

Хотя разрабатывалась жидкая плитка, исключительно, как напольное покрытие, дизайнеры с радостью ухватились за новую идею и стали использовать ее для нестандартной отделки помещений.

В принципе, живой плиткой можно декорировать любую поверхность, нужно лишь соблюдать несколько условий:

— Поверхность должна быть горизонтальной — на поверхности с уклоном и уж тем более на вертикальной гель просто-напросто сползет в одну сторону;

— Поверхность должна подвергаться давлению –иначе интерактивная плитка не сможет проявить свой эффект;

— Поверхность не должна нагреваться выше 60 градусов — именно при такой температуре плитка начинает плавиться;

— Поверхность не должна подвергаться механическому воздействию — любой порез или деформация может привести к повреждению верхнего слоя плитки и вытеканию геля.

В ДАНИИ РАЗРАБОТАЛИ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ ДЛЯ СБОРА И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Чаще всего, живая плитка используется в декоре столешниц, подоконников, барных стоек. В качестве напольного покрытия, она идеально вписывается в необычные интерьеры ванных, добавляет задора в детские комнаты и привлекает к себе внимание в гостиной.