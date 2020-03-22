Жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Гонконге — всем прибывшим одевают электронные браслеты

Власти Гонконга принимают жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Всех людей, приехавших из-за границы, помещают в карантин под тщательное медицинское наблюдение. А чтобы они не нарушили запрет, им надевают электронные браслеты. Правила распространяются как на гостей города, так и на местных жителей, вернувшихся из зарубежных поездок.

Электронный браслет позволит быстро отследить нарушителей карантина. Их ждет штраф в размере $644 и лишение свободы на шесть месяцев.

По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лам, из 57 новых случаев коронавируса, зафиксированных в городе за последние две недели, 50 завезены из-за рубежа. Это объясняет, почему власти решили установить усиленный контроль.

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Некоторые прибывшие в Гонконг пассажиры не готовы носить электронный браслет, таких людей срочно отправляют обратно.

источник: cnbc