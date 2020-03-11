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ZeroCabin, небольшой автономный, сборной домик для загородного отдыха

11.03.2020
ZeroCabin, небольшой автономный, сборной домик для загородного отдыха

ZeroCabin — это небольшой автономный, сборной домик, созданный командой из Чили. Он может поставляться как готовый дом под ключ, но также продается в виде набора для самостоятельной сборки.

Каждый ZeroCabin приспособлен к потребностям клиентов и местным условиям. Площадь домика 26 кв м, он сделан из дерева с металлической облицовкой. Он также имеет биоразлагаемую изоляцию и собирается без использования гвоздей, поэтому пригоден для повторного использования.

ZeroCabin, небольшой автономный, сборной домик для загородного отдыха

Дом поднят над землей на деревянных сваях, доступен внутрь осуществляется с помощью ступенек и люка. На первом этаже есть зона отдыха и объединенная гостиная / столовая зона с диваном-кроватью, небольшим раскладным столом и простой мини-кухней. Рядом находится небольшая ванная комната с туалетом для компостирования, а в спальню с двуспальной кроватью ведет лестница.

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Декор прост, что отлично подходит для такого типа дома, а большие окна создает вид на окружающий пейзаж. Дом лучше всего подходит для отдыха на выходных или в отпуске.

ZeroCabin, небольшой автономный, сборной домик для загородного отдыха

Дом обслуживается в автономном режиме солнечными батареями на крыше, а также имеет систему сбора дождевой воды, очищенную для использования в качестве питьевой воды. Дровяная печь установлена ​​в качестве единственного источника тепла, а также используется для подогрева пищи и кипячения воды.

источник: zerocabin

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