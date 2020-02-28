Здание колледжа A Block Expansion Building в Канаде будет построено полностью из древесины

После архитектурного конкурса Dialog, наряду с EllisDon и Smoke Architecture, были уполномочены спроектировать здание колледжа A Block Expansion Building в Канаде. Проект должен быть завершен в 2023 году. Архитекторы описывают его как первое в Канаде здание с высшим образованием из массивной древесины.

Бюджетное здание колледжа Centennial имеет бюджет 105 млн. Канадских долларов (примерно 80 млн. долларов США) и будет построено с использованием древесины из экологически чистых источников, хотя оно может быть построено исключительно из древесины, как норвежская Mjøstårnet, или будет включать бетонное ядро, как Brock Commons.

Благодаря обширному остеклению и деталям из белого алюминия здание будет иметь сходство с потрясающей Центральной библиотекой Калгари. Тем не менее, его общий дизайн в значительной степени основан на культуре коренных канадцев, и он создаст новые академические пространства с гибкими классными комнатами, в которых будут преподаваться как западные, так и коренные предметы.

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Архитекторы подошли к проекту, используя концепцию «Two-Eyed Seeing» Микмака — рассматривая мир сквозь призму коренных народов и западную линзу, — и были вдохновлены пророчеством Анишинабека «Семь огней», в котором говорится, что нам нужно собирать вещи, оставленные ранее», — говорит Диалог. «Местная община формирует сердце здания — структура обтекает эту круглую комнату, которая выходит в парящий центральный внутренний двор».

«Прислушиваясь к «корням», команда решила выровнять структуру по основным направлениям. Главный вход находится на востоке, традиционное место для входа в структуры коренных народов. Большая лестница поднимается на запад, как часть зала мудрости, трехуровневое высокоактивное многоуровневое пространство конвергенции для студентов, сотрудников и посетителей, которое связывает людей с историями коренных народов. Повествование о дизайне — это история семян, роста, кульминации и баланса ».

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В дополнение к использованию древесины, здание Столетнего Колледжа A Block будет увенчано частично зеленой крышей, солнечными батареями, и ожидается получение LEED Gold (экологического стандарта строительства).

источник: newatlas