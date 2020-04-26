Заменитель бетона превосходит прочностные характеристики вспененных бетонов

Заменитель бетона позволяет получить композитный состав, который при своей минимальной плотности в разы превосходит прочностные характеристики современных вспененных бетонов.

Извечная проблема строительства в частных секторах – невозможность заливки бетона при отрицательных температурах. Если на улице слишком холодно и раствор замерзает раньше, чем успевает застыть, ни о какой прочности не может быть и речи. Именно по этой причине даже заливка основания столбов забора превращается в долгострой. Но, как оказалось, выход есть. На смену привычным строительным материалам пришёл заменитель бетона, не боящийся низких температур. О нём и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Что собой представляет заменитель бетона

Заменитель бетона – это композит, состоящий из отдельно упакованных компонентов (основа и отвердитель). При смешивании активные вещества вступают в реакцию и довольно быстро твердеют, при этом, состав увеличивается в размерах до 15 раз. Схватывается смесь в течение 5 минут, а полное затвердевание наступает через час.

Если говорить о прочности заменителя бетона, то он даже превосходит привычный всем строительный материал.

Область применения двухкомпонентного состава довольно широка, однако и здесь имеются определённые рамки. Чаще всего заменитель бетона используется для укрепления столбов ограждения, вертикальных и горизонтальных опор лёгких конструкций (беседки, навесы), установки дорожных знаков или шлагбаумов. А вот для несущих конструкций жилых зданий подобный материал не подойдёт. Придётся использовать уже привычный бетон на основе цемента.

Технологии замешивания состава могут отличаться, в зависимости от производителя и разновидности материала. Более привычные двухкомпонентные составы замешиваются в отдельной ёмкости при помощи миксера. Здесь следует делать всё очень быстро. После начала смешивания, в течение 45 сек — 1 мин компоненты вступают в реакцию, в результате, состав начинает увеличиваться в объёмах. Поэтому не стоит сразу замешивать большое количество материала.

КИРПИЧ TITAN BRICK В 2,5 РАЗА КРЕПЧЕ БЕТОННЫХ БЛОКОВ, НА 90% СОСТОИТ ИЗ ОТХОДОВ

При средних размерах лунки под столб, на неё достаточно 0,5 л состава, а значит, смешивание более 1-2 л может привести к тому, что мастер просто не успеет распределить заменитель бетона по столбам. Максимального объёма состав достигает через 4 минуты, а уже через 5 мин полностью застывает.

Второй вариант заменителя бетона не требует замешивания. Реакция начинается сразу после вскрытия пакета от взаимодействия с воздухом. В остальном при работе с таким составом отличий от предыдущего варианта нет.

Чем можно заменить бетон: производители, марки, состав

Среди производителей подобного композитного строительного материала наиболее известными считаются Hilst и Fast 2k. Немного меньшей популярностью пользуется Quikset, однако это не повод, чтобы обойти его своим вниманием, а потому стоит рассмотреть эти составы более подробно. Попутно ознакомимся и с мнением потребителей, которое выражается в отзывах, собранных в сети интернет.

Заменитель бетона «Hilst»: характеристики, марки составов

Этот материал считается наиболее популярным. Выпускается 3 основных марки заменителя бетона Hilst: Standart, Profi и Expert. По сути, это совершенно идентичные материалы, отличающиеся лишь объёмом, который составляет 1, 10 и 40 л соответственно.

В ЛИТВЕ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕМЕНТА

Состав необходимо замешать в течение 30 секунд, а через 45 сек, уже начинается химическая реакция. Полного расширения материал достигает через 3 мин, после чего начинает застывать. По прошествии 5 минут достигается 80% прочности. Для того, чтобы заменитель бетона Hilst набрал все 100% прочности потребуется 3 часа. На сжатие такой состав выдерживает нагрузку 660 кПа. Для лёгких конструкций такой прочности вполне достаточно.

Перечитав множество отзывов о заменителе бетона «Хиллс», не удалось найти ни одного упоминания о недостатках этой смеси, кроме немного завышенной стоимости. Однако об этом тоже можно поспорить, ведь расширяется такой состав очень сильно. К примеру, «Стандарт» объёмом 1 л сможет заменить 40 кг сухой строительной смеси.

А вот о достоинствах пользователи говорят очень много. Среди них не только возможность заливки при отрицательных (до -25ºС) температурах и высокая скорость застывания, но и диэлектрические свойства, простота укладки, наличие прекрасных гидрофобных качеств и высокий уровень адгезии.

Эксплуатационные характеристики заменителя бетона «Fast 2k»

Основным отличием заменителя бетона Fast 2k, судя по отзывам, является то, что для смешивания компонентов не требуется применения миксера. Составные части смеси находятся в специальных пакетах, между которыми есть перегородка. После снятия специальной пластины, пережимающей пакеты с активными веществами и предотвращающей их соприкосновение, останется лишь разболтать смесь, перемешивая её в течение 30 секунд, после чего, вскрыть пакет и разлить содержимое по лункам.

ИЗ СТЕКЛЯННЫХ ОТХОДОВ СОЗДАЛИ БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ БЕТОН

Эксплуатационные характеристики заменителя бетона «Fast 2k» немного лучше предыдущего состава. Полностью увеличившийся из 1 л состав занимает объём 20 л, предел прочности на сжатие составит 680 кПа, а 100% высыхание наступает уже через 2 часа.

В заключение

Никто не спорит, что полностью заменить бетон на основе цемента, монтажная масса подобного типа не сможет. Но в некоторых случаях такая смесь сможет уменьшить время и трудозатраты при фиксации отдельных элементов. Учитывая невысокую стоимость (особенно на продукцию российского производства), можно с уверенностью сказать, что популярность заменителей бетона будет продолжать расти. И если кто-то решил попробовать воспользоваться таким составом, то это очень правильно. Главное – чётко соблюдать инструкцию по применению, не отходя от рекомендаций производителя.