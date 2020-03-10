Зачем в Лос-Анджелесе красят дороги в белый цвет?

Дороги обычно имеют окраску темно-серого оттенка — цвета бетона и асфальта. Однако мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти начал продвижение проекта по покраске дорожного покрытия в белый цвет. Таким образом власти хотят «охладить» город.

Светоотражающее белое покрытие под названием CoolSeal было изначально разработано инженерами для военных авиабаз, где базировались самолеты-шпионы, чтобы держать летательные аппараты в «прохладе». Позже кто-то додумался, что специальную краску можно использовать и для охлаждения улиц и парковок.

В долине Сан-Фернандо, одной из самых горячих точек Большого Лос-Анджелеса, коммунальной службой был проведен эксперимент. Для этого часть парковки покрасили светоотражающим покрытием. «Мы обнаружили, что в среднем, температура площадки, покрытой CoolSeal, на 10 градусов по Фаренгейту ниже (почти на 6ºС), чем у черного асфальта на остальной парковке», — говорит помощник директора Бюро уличных служб в долине Сан-Фернандо Грег Споттс.

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Такой город, как Лос-Анджелес, подвержен явлению, которое получило название «эффект городского острова тепла». Это означает, что нехватка деревьев, которые обеспечивают тень, и черные тротуары и дороги, которые поглощают тепло от солнца, существенно повышают температуру в городской черте.

В мэрии считают, что покрытие CoolSeal — это настоящая инвестиция. Ожидается, что при цене $40 тыс. за милю и сроке службы краски 7 лет, все вложения окупятся. Более прохладные улицы, приведут к снижению температуры в домах, в свою очередь, уменьшатся затраты электроэнергии и риски для здоровья горожан.

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Долгосрочная цель мэра заключается в снижении средней температуры города на 3 градуса по Фаренгейту (1,6ºС) в течение следующих 20 лет.

Помимо покраски дорог CoolSeal, в рамках проекта мэр Лос-Анджелеса призывает жителей города сажать больше деревьев и красить крыши домов в белый цвет, если на них отсутствуют солнечные батареи.