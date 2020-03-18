Зачем нужны Налоговые каникулы малому бизнесу?

Казахстанский малый и микробизнес ожидает три года налоговых каникул: предпринимателей освободят от подоходного налога, а заодно и от всевозможных проверок. Законодательные поправки вступят в силу в 2020 году. Зачем Казахстан снимает с «малых» налоговое бремя?

От того, насколько легко в стране начать и вести свое небольшое дело, зависит состояние всей экономики. В малом и среднем бизнесе европейских стран занято в среднем больше половины населения, а в Китае, например, все 80%!

Налоговые льготы — не единственная, но очень мощная мера, которая помогает растить бизнес. Сейчас доля малых и средних предприятий в ВВП Казахстана составляет 27,9%. Это немало, но уступает аналогичному вкладу в экономику развитых стран. Казахстан рассчитывает с помощью мер поддержки увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП до 50% к 2050 году. Для этого предпринимателей в стране должно стать в два раза больше!

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Половину ВВП и больше «малые» обеспечивают в большинстве развитых стран. Что для этого делают законодатели? Например, в Германии компании с доходами не выше 17,5 тыс. евро в год не платят налоги с предпринимательской деятельности. Правда, подоходный всё-таки платят, если доходы превысили расходы. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Германии — больше 57%.

Во Франции малые предприятия с оборотом до 80 тыс. евро в год освобождены от НДС. А микропредприятия при соблюдении некоторых условий платят один налог, подоходный, и освобождены от всех остальных. В этой стране доля малых и средних предприятий в ВВП — более 60%.

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КНР стимулирует малый бизнес по-другому: здесь снижают налоги для банков, которые кредитуют малый бизнес. Здесь малые и средние «делают» больше 50% ВВП.