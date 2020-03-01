Зачем нужна штукатурка стен и потолка в квартире

Когда в помещении должны проводиться ремонтные или строительные работы, тогда может возникнуть необходимость в том, чтобы провести штукатурные работы на стенах и потолке. Это совершается главным образом для того, чтобы выровнять стены или потолки, или же чтобы можно было декоративно отделать поверхность.

Давайте рассмотрим более подробно обе цели, для того, чтобы можно было более детально ответить на вопрос зачем нужна штукатурка. Возможно, после этого, вы сможете уже более точно определить, желаете ли вы начать строительные перемены на своей территории.

Для начала рассмотрим вариант, что заключается в выравнивании стен. Собственно, процесс оштукатуривания можно поделить на более грубый и гладкий. В том случае, когда стены имеют явные неровности, то изначально для выравнивания нужно применить оштукатуривание грубого вида, чтобы выровнять стену.

Актуальной данная проблема бывает у тех домов, которые уже насчитали первый десяток лет, поскольку по истечении времени, почти на любой поверхности образуются трещины, а если старый слой штукатурки был некачественный, тогда вообще могут отвалиться целые куски. Так что тут становится все предельно ясно, тут нужно выровнять поверхность. Здесь ни в коем случае нельзя допускать халатности, поскольку новые трещины появятся весьма быстро.

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Далее идут декоративные работы, когда нужно провести окончательные работы по отделке стен. То есть, когда нужно подготовить стены под поклейку обоев, следовательно, не нужно допускать грубого оштукатуривания, а нанесение тонкого слоя.

Зачем гипсовая штукатурка стен? Этот вопрос тоже относится к строительным работам, ведь гипс сам по себе не слишком прочный материал, однако, если применять его правильно, тогда можно добиться просто потрясающих результатов, как в визуальном плане, так и в плане качества. На сегодняшний день, это один из самых востребованных элементов в применении самых новых технологий в строительстве.

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Главное достоинство заключается в том, чтобы гипс достаточно прост в эксплуатации. Но все же, от мастеров требуются необходимые навыки, умения, которые недоступны «любителям». Нельзя обойтись и без особой внимательности, на некоторых этапах проведения подобных действий. Все эти технологии нанесения гипсовой штукатурки, нуждаются в том, чтобы специалисты обладали необходимыми знаниями.

Если наложить штукатурку из гипса правильно, то она будет иметь идеальную поверхность, которая к тому же будет иметь пористую поверхность, но без таких проблем, как пятна, царапины и пузырьки воздуха. Вот зачем гипсовая штукатурка стен – чтобы создать отличную поверхность стен или потолка, но при этом, прибавить такие характеристики, как изоляция шума или теплоизоляцию.

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Подведем итог – почему именно гипсовая штукатурка? Если брать во внимание все то, что было сказано выше, то нужно заметить, что обычно строительные компании, что уже насчитывают достаточно большой опыт, отдают предпочтение именно материалу из гипса, особенно, если речь идет о внутренней отделке помещений. Это выглядит современно, и в то же время, обойдется относительно недорого, если в целом сравнивать с проведением ремонтных работ.