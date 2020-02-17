Заброшенные шахты Англии превратят в вертикальные фермы для выращивания овощей

Проходческие туннели и шахты угольных рудников рассматриваются британскими учеными как «идеальная среда» для производства растительных сельскохозяйственных продуктов. При разворачивании концепции в национальном и далее мировом масштабе у человечества появится новая технология для решения проблемы перенаселения и нехватки ресурсов.

Профессор Университета Ноттингема Саффа Риффат уверен, что такой метод окажется экономически оправданным в условиях роста мирового населения, а для Великобритании это шанс вдохнуть новую жизнь в города, где она остановилась после закрытия угольных шахт в восьмидесятых годах прошлого века.

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Всего в стране насчитывается около 150 000 заброшенных угольных шахт, занимающих вместе с проходческими туннелями площадь 25 000 кв. км под землей. Простаивающие подземные лабиринты предлагается превратить в вертикальные фермы с огромными теплицами. Незанятых шахтеров можно снова призвать на работу под землю, но уже в качестве фермеров и рабочих других специальностей.

Концепция получила одобрение национального правительства Великобритании, но и в других странах с развитой угольной промышленностью для нее найдется выгодное применение, уверены разработчики. В частности, правительство КНР уже выразило заинтересованность в импорте этой технологии.

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К преимуществам подземных ферм относят их независимость от времени года и погодных условий на поверхности, меньший расход энергоресурсов на поддержание постоянной температуры и легкий доступ к воде и азотным удобрениям. Проблема освещения растений для процесса фотосинтеза решается как с помощью светодиодов, так и передачей солнечного света по оптоволоконному кабелю на глубину до 40 метров.