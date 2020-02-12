За счет 3D-печати Дубай увеличит плотность застройки и уменьшит себестоимость строительства на 90%

Дубай начнет массово применять 3D-печать при строительстве зданий на пять лет раньше срока. В 2020 году 2% новых проектов построят с помощью новой технологии. В первую очередь это коснется общественных строений и передвижных домов.

Согласно плану правительства, к 2030 году ОАЭ станут мировым лидером в области строительной и медицинской 3D-печати. «Технология изменит экономику и рынок труда, а также повысит производительность», — сообщили в Фонде будущего Дубая.

Стратегию приняли еще в 2016 году. Тогда власти пообещали после 2030 года строить четверть новых зданий в эмирате с помощью 3D-принтеров. Однако теперь Фонд будущего передвинул дедлайн на более ранний срок — 2025 год. Уже в следующем году 2% домов в Дубае будут строить при помощи 3D-печати, и постепенно их доля на рынке будет увеличиваться.

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Первое время технологию будут применять для создания фонарей, фундаментов, строительных швов в бетонных конструкциях, а также при возведении парков, мобильных домов и зданий для гуманитарных организаций. Строить полноценные дома от начала и до конца технологии пока не позволяют.

За счет 3D-печати Дубай увеличит плотность застройки и решит проблему нехватки жилья. При этом затраты на оплату труда строителей снизятся на 70%, а себестоимость строительства упадет на 90%. Также на 3D-строительство будет уходить на 90% меньше времени, чем на возведение домов традиционным способом.

Но пока планы Фонда будущего кажутся излишне амбициозными, особенно если учесть современное состояние 3D-печати. Промышленные принтеры уже способны производить стены, потолки и даже несущие элементы, но пока этого недостаточно, чтобы настолько снизить затраты.

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По предварительным данным в 2019 году с помощью аддитивной печати по всему миру было построено лишь 40 крупных демонстрационных проектов и прототипов общей стоимостью всего $100 млн, хотя общий объем строительного рынка превышает $10 трлн. О снижении затрат речи пока тоже не идет, поскольку один строительный принтер для цементной печати стоит от $500 тысяч до $2 млн.