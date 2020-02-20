Сингапур — Город Мечты : как Ли Куан Ю превратил британскую колонию в экономический рай

Ли Куан Ю был премьером страны 31 год, и за это время построил нацию и государство практически с нуля.

Последние полвека для Сингапура прошли под знаком Ли Куан Ю, который умер 23 марта. Три десятилетия он был премьером города-государства, затем передал власть старшему сыну Ли Сяньлуну. За это время он трансформировал Сингапур из бывшего британского фор-поста в общепринятый финансовый и торговый тренд, установив шаблон для того, как должно развиваться государство, пишет The Wall Street Journal.

Премьер-патриарх

Как утверждают авторы материала, приоритетами первого премьер-министра в государственном управлении были чистота от коррупции и эффективность. Экономическая политика должна быть дружественной бизнесу, а социальный порядок – способствовать привлечению инвестиций. Его предложением «делать деньги» воспользовались крупнейшие мировые компании. Авторы пишут, что после успеха Сингапура, многие государства пытались копировать эту модель. Но терпели крах, поскольку были гораздо больше и не смогли преодолеть коррупцию.

Ли Куан Ю руководил городом, как патриарх управляет большой семьей, или как основатель руководит частной корпорацией: ничего там не происходило без его ведома. И за это он платил хорошими дивидендами. К примеру, государственными субсидиями на покупку квартир, которые на 90 процентов находятся в частной собственности.

— Сингапур был его страстью. Он боролся за нашу независимость, он построил нацию там, где нации не было. И научил нас гордиться Сингапуром, — говорил об отце нынешний премьер страны Ли Сяньлун.

И за это же его часто критиковали. Но только за границей. В самом Сингапуре говорили только хорошее. По сути одна из самых богатых наций в мире расплатилась за успех отсутствием демократии в западном понимании: он правил без оппозиции, без многопартийной системы, запрещая любые общественные собрания или любую критику в СМИ. Он говорил, что народ не выбирал редакторов газет, поэтому они не имеют права заниматься критикой политической системы и дестабилизировать обстановку в стране. На Западе его часто высмеивали за это. Один из таких поводов – запрет на жевательную резинку.

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Система штрафов и запретов в Сингапуре очень серьезная. В общественных местах нельзя пить и есть, курить, заходить с домашними питомцами. Это все связано с культом чистоты – на улицах невероятно чисто и не найти ни одной бумажки. Азартные игры запрещены в принципе, а если поймают, то накажут ударами палками. В стране действует смертная казнь. Казнят за убийства, изнасилования, похищения, многократное воровство, за продажу или употребление наркотиков.

Сам господин Ли утверждал, что западная модель демократии просто не подходит абсолютно для всех, а в особенности для молодых азиатских стран.

— Молодым странам нужна прежде всего стабильность и экономическое развитие, прежде чем они смогут себе позволить роскошь демократии и личной свободы в западной форме, — часто повторял он.

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Он пришел к власти, когда страну раздирали экономические и военные противоречия. Большие соседи – Малайзия и Индонезия – были настроены враждебно. Он понимал, что в стране нет природных ресурсов, нет свободной земли для развития сельского хозяйства, даже нет запасов пресной воды. Но есть выгодное географическое положение на оживленном перекрестке торговых путей. И поэтому начал с глобальных инвестиций в стратегические отрасли – порты, судоходство, строительство, авиакомпании. Многие из госкомпаний, особенно «Singapore Airlines» и «Singapore Telecommunication», смогли не только стать прибыльными, но и составили конкуренцию мировым аналогичным компаниям.

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Затем он сыграл на том, что соседи в 1960 и 1970 годах занимались не развитием, а внутриклановыми войнами и политическими переворотами. На контрасте Сингапур демонстрировал стабильность. Там строились индустриальные парки, колледжи для работников больших предприятий, развивалась инфраструктура, появлялись налоговые льготы для бизнеса. Особенно для компаний, которые производили технику.

Без преувеличения сотни западных компаний открывали там свои представительства. Среди ранних инвесторов были «Hewlett-Packard» и «General Electric Co». Город-государство стал крупнейшим экспортером электроники, а ВВП с $512 в 1965 году подскочил до $56000 на текущий момент. Это выше, чем в Японии или Германии.