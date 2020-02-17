За перегруз грузового автомобиля выписан крупнейший в мире штраф на сумму $ 57 000

В Америке полицией штата Массачусетс был выписан самый большой в истории грузовых перевозок штраф за отсутствие у 16-осного грузового автомобиля, осуществляющего транспортировку негабаритного груза, разрешения на проезд дорогами общего пользования.

Штрафная квитанция на общую сумму $ 57 000 была выписана компании «Bay Crane Northeast», которая перевозила массивный генератор. Грузовик, весивший в 7 раз больше, чем установленные законом лимиты в 36 тонн, был замечен почти у места своего конечного пункта назначения. Он был остановлен для проверки документов после того, как грузовик снес несколько столбов электропередач, после чего выяснилось, что фирма-перевозчик не имеет положенной лицензии на перевозку столь габаритного, тяжелого и дорогого груза по обычным дорогам между двумя штатами.

Прошение на получение «дозвола» было компанией запрошено, однако документ еще находился на рассмотрении, а автомобиль, не дождавшись его, тронулся в путь. Вероятно, руководство компании решило «проскочить на авось», однако, совершенно неясно, на что они рассчитывали, ведь груз, за перевозку которого они взялись, нельзя было утаить, как «кота в мешке».

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А попались эти неумелые дельцы по причине того, что грузовик нанес материальный ущерб, и намеревался продолжить движение через довольно старый, и не рассчитанный на такой вес, мост. Вполне вероятно, что при переезде через него, максимум могла случиться страшная авария, минимум – такое действие привело бы к повреждению мостовой конструкции. Именно поэтому, автомобиль, груженый «под завязку», и было решено остановить сотрудниками правоохранительных органов.

Арестованный грузовик полторы недели простоял у обочины дороги, прежде чем был найден законный способ доставки груза его владельцу.

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В итоге, компания-перевозчик заплатила государству штраф в размере $ 57000, а также примерно $ 5000 в виде различных пошлин, оплаты часов работы полицейских, услуги эвакуаторов и платы за штраф-площадку. Ко всему прочему, продолжить доставку этого груза можно только при условии его сопровождения полицейским конвоем (что тоже является платной и не дешевой операцией), а также при условии оформления страхового полиса на сумму $25 млн.