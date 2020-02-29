Ящик с аккумуляторными инструментами, превращается в верстак или станок

Наличие под рукой полного комплекта инструментов существенно облегчает и ускоряет процесс ремонта или строительства.

Но далеко не у каждого есть возможность обзавестись сразу всеми необходимыми инструментами и приспособлениями, поэтому, как правило, такой арсенал собирают постепенно.

Набор Power8Workshop включает практически все инструменты, которые должны иметься в домашней мастерской. На его комплектацию производитель не скупился, упаковав в удобный для переноски ящик универсальную аккумуляторную дрель (может использоваться в качестве шуруповерта и перфоратора), два аккумулятора (2400–2600 мАч), зарядник, лобзик, аккумуляторную циркулярную пилу, мощный галогенный фонарь, кассеты с битами и сверлами, угольник, уровень, направляющие, транспортир, прижимное устройство.

Сам же ящик из армированного пластика легко превращается в мини-станок, а входящие в комплект подставки позволяют трансформировать его в верстак.

К ящику прилагается DVD с инструкцией по использованию и большая сумка из прочной ткани для удобства хранения инструментов.

НАСАДКА-НАСОС НА ДРЕЛЬ ПОМОЖЕТ ПОЛИТЬ УЧАСТОК ИЛИ ПЕРЕКАЧАТЬ ВОДУ

Power8Workshop в сборе весит не больше 3 кг. Аккумуляторные приборы имеют мощность не менее 400 В, а их производительность доходит до 4000 об./мин. Все составляющие набора отличаются продуманной эргономикой и удобно удерживаются в руке.

Производитель предлагает также дополнительные аксессуары для совершенствования своего комплекта, в том числе тележку-подставку для более удобной работы и перевозки мини-мастерской.