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Японский отель открыл номер, в котором установлен настоящий симулятор полета на самолете

26.04.2020
Японский отель открыл номер, в котором установлен настоящий симулятор полета на самолете

Японский отель Haneda Excel Hotel Tokyu открыл номер, в котором установлен настоящий симулятор полета на самолете.

От полноценных учебных тренажеров его отличает только отсутствие механизмов крена и тряски — симулятор выполнен в виде статичного кокпита. Зато на экранах, имитирующих обзор из кабины, разворачивается реалистичная картинка симуляции полета.

Установка такого аттракциона в гостиничном номере обошлась компании в $92 000, но владельцы надеются окупить затраты, сдавая комнату за $300 в час.

Гости могут поселиться в номере и поиграть между делом, а могут и скоротать время за тренажером, если номер не занят. Вход свободен для всех – от начинающих пилотов до матерых асов, от рядовых туристов до работников авиационной индустрии и сотрудников спецслужб.

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Симулятор изображает кабину авиалайнера Boeing 737-800. В качестве контента предлагаются полеты по виртуальным окрестностям аэропорта Ханэда, который обслуживает большую часть Токио, а также аэропорта Итами, который обслуживает Осаку, Киото и Кобе. Со слов действующих пилотов, изображение на экране во время маневров весьма реалистичное.

 

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