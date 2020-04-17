Японская технология Shou-Sugi-Ban для создания водонепроницаемой древесины

В начале XVIII века в Японии появилась специальная техника, направленная на сохранение древесины, её защиту от внешних воздействий и продление сроков службы. Получила она название Shou-Sugi-Ban. В чём же заключается эта техника, как сделать всё своими руками.

Первоначально японцы использовали Shou-Sugi-Ban только для кедра, но затем данная техника стала использоваться для консервации ясеня, дуба, клёна, кипариса, сосны и других сортов древесины. Заключается технология Shou-Sugi-Ban в обжиге дерева, обработке огнём, которая даёт превосходный эффект консервации и декора.

После обжига дерево не боится воды, огня, солнечного света, вредителей. К тому же пламя выделяет, подчёркивает структуру дерева, делая каждый кусочек неповторимо красивым.

Что вам потребуется, чтобы выполнить консервацию дерева по технике Shou-Sugi-Ban:

— Дощечки или слэб дерева, с которым вы будете работать.

— Горелка на пропане. Ручная походная или подключаемая к газовому баллону.

— Щётка с латунной проволокой, шлифовальная бумага, шлифовальная колодка.

— Полироль для древесины на полиуретановой основе.

— Кисти для нанесения краски, морилки и полироли.

Горелка должна быть достаточно большой. Конечно, с небольшими дощечками можно работать и маленькой горелкой, но если кусок дерева достаточно велик, может появиться «пятнистый» эффект. Дерево может оказаться обожжено неравномерно. С большой горелкой всё получится намного быстрее и равномерней.

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Проведите для начала тест. Одна и та же порода древесины во время обжига может проявить себя совершенно по-разному! Определитесь с тем, какой глубины вы хотите получить обжиг. До чёрно-угольного состояния или поверхностный, чтобы цвет был коричневым.

Результат обжига по технике Shou-Sugi-Ban будет зависеть от состояния древесины. Если она старая, придётся сжечь все верхние, ветхие слои. Кроме того, влажное, свежее дерево будет обжигаться дольше, сложнее. Зависит результат также от узора слоёв. Если он плотный — вид у доски или слэба будет более красивым.

Во время обжига горелку следует держать на высоте минимум 30 сантиметров, касаясь древесины самым краем светло-синего факела. Вы как будто рисуете по дереву, делая движения, схожие с процессом окрашивания. И видите, как постепенно темнее ваш кусок древесины. В процессе вы услышите треск дерева. Это означает, что вы достигли цели, рисунок Shou-Sugi-Ban получен.

После обжига древесине нужно дать остыть, а затем щёткой, шлифовальной бумагой убрать слой сажи, нагара. Не давите слишком сильно, чтобы не оставить полоски. Глубина обработки щёткой будет зависеть от глубины обжига. Теперь дерево можно выкрасить в любой цвет, используя краску по дереву для наружных или внутренних работ, в зависимости от того, где вы планируете использовать своё законченное изделие.

ПРОЗРАЧНАЯ ДРЕВЕСИНА ЗАМЕНИТ СТЕКЛО

Излишки краски вытирайте сразу, пока не впиталась. Затем следует кистью нанести морилку и буквально через пять секунд вытереть её. Полироль используется на последнем этапе обработки. Если обожжённое дерево вы планируется применять внутри дома, можно пропитать его конопляным или льняным маслом. Для наружного использования древесину можно дополнительно покрыть лаком.