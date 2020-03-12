Японская компания Bauhutte создала «кровать геймера»

Япония вслед за Южной Кореей имеет все шансы стать очередной густонаселенной страной, где придется срочно решать задачу организации карантина в крупных городах. Власти Китая справились во многом благодаря развитым системам связи и транспорта, которые позволяют запертым в своих квартирах людям регулярно получать пищу и (в данной ситуации это важно) доступные цифровые развлечения. Японцев и корейцев, как нации геймеров, в подобной ситуации может спасти массовое увлечение киберспортом.

Прогнозируя подобное развитие событий, японская компания Bauhutte оперативно выпустила на рынок «кровать геймера». По сути, это просто удобная кровать с приставными модулями, но в этом и преимущество – аналогичные конструкции можно сделать за бюджетные средства для миллионов геймеров. Что и позволит им переждать эпидемию с немалым комфортом.

Единственный минус кровати – в ней нет холодильника, только большой отсек под газировку и снеки. На кровати можно полноценно спать, сидеть и играть или работать за стационарным ПК при помощи придвижного стола. Есть выдвижная стойка-манипулятор для крепления планшета, чтобы пользоваться им в любой позе.

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Маловероятно, что профессиональные геймеры заинтересуются предложением, хотя бы потому, что в списке опций нет реально продвинутых решений, вроде специализированной клавиатуры для дивана Razer Turret или Corsair Lapdog. Нет ни виброкресла, ни эргономичной спинки, ни даже пары геймерских носков от Puma. Зато есть пижамка в стиле одеяний ниндзя – японская компания Bauhutte чтит традиции предков.

источник: kotaku