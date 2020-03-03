Японцы в 25 раз повысили эффективность производства водорода

Японские ученые добились в 25 раз большей эффективности при производстве водорода использовав ржавчину в качестве катализатора.

В Японии и Корее водород считается чистым топливом будущего, которое преобразит транспорт. Однако экономически выгодный метод производства этого вещества все еще не найден. Электролиз требует большого количества энергии и пресной воды. Газ и уголь выделяют углерод, что сводит на нет все природоохранные преимущества. Процессы фотокатализа дают так мало водорода, что результат не стоит средств, затраченных на производство катализатора из диоксида титана.

Специалисты из Токийского научного университета нашли решение — дешевый и крайне эффективный катализатор для фотокаталитического производства водорода, основанный на особом виде ржавчины.

Под воздействием света ртутной/ксеноновой лампы водно-метанольный раствор и ржавчина α-FeOOH в качестве катализатора выработали в 25 раз больше водорода, чем обычные методы с использованием диоксида титана. А в качестве бонуса что-то в данной форме ржавчины помогло остановить водород от повторного соединения с кислородом в контейнере, что позволяет устранить угрозу взрыва. Технология продемонстрировала стабильную работу в течение 400 часов.

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В дальнейшем ученые планируют изучить роль кислорода в активации этой реакции, поскольку она остановилась, когда кислород был полностью откачан из контейнера. Несмотря на то, что этот метод все еще требует расщепления воды, он эффективнее аналогов, поскольку не требует дорогостоящих катализаторов.

источник: hightech