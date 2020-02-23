Японцы создали самый экономный душ в мире, расход воды 20 литров на две недели

Японский стартап Hotaru создал походную душевую кабинку, которая позволяет многократно использовать один и тот-же объем воды.

Действующий прототип портативного душевой установки с рециклингом был представлен на ежегодном фестивале SXSW в Техасе и, по словам авторов проекта, он призван воплотить концепцию «Water Freedom for Everyone, Everywhere» в реальность.

Идея состоит в том, чтобы установить и пользоваться подобным душем можно было где угодно, а его главной особенностью являет возможность провести гигиеническую процедуру с минимальным потреблением воды. Причем для его работы не требуется подключение к каким-либо водопроводным коммуникациям, а в качестве источника энергии можно использовать обычный автомобиль.

По словам создателей эко-душа, объема в 20 литров воды будет вполне достаточно, чтобы семья из трех человек ежедневно принимала душ на протяжении двух недель (при условии, что на «помывку» будет затрачиваться не более пяти минут).

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Без специальной водоочистительной системы, которая повторно использует до 98% жидкости, на это понадобилось бы более 840 литров воды. Кроме того, мобильная душевая кабинка оснащена набором датчиков, которые сообщают пользователю о необходимости замены воды. Чтобы показать, на что способен походный душ, представители Hotaru демонстративно мылись в нём на фестивале SXSW.

Портативная душевая кабина в походном варианте целиком складывается в поддон и помещается в багажник большинства автомобилей, а для работы насоса достаточно подключить Hotaru к аккумулятору машины — однако в этом случае получится принять только холодный душ. Для того, чтобы в душе работал встроенный водонагреватель, устройство необходимо подключить к бытовой розетке.

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В перспективе же, авторы проекта надеются найти эффективное решение для использования душа совместно с солнечными батареями или любым другим возобновляемым источником энергии.