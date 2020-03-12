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Японцы создали «прохладную беседку» для мегаполиса, которая работает от солнечной энергии

12.03.2020
Японцы создали «прохладную беседку» для мегаполиса, которая работает от солнечной энергии

Японские компании запустили проект Cool Tree Lite, предполагающий создание открытых охлаждаемых мест отдыха для городских жителей.

Его результатом стало деревянное сооружение со скамейками и широкой крышей, создающее прохладу с помощью распыления воды. Разработчики позиционируют его как «прохладную беседку» для мегаполиса, а снабжается оно исключительно солнечной энергией.

Cool Tree Lite состоит из основания площадью 4,8 м2, скамеек из кипарисового дерева и крыши площадью 4 м2. На беседки расположены две солнечные панели для зарядки аккумулятора, питающего охлаждающие устройства в зоне отдыха.

Японцы создали «прохладную беседку» для мегаполиса, которая работает от солнечной энергии

Они работают за счет эффекта Пельтье – термоэлектрического явления переноса энергии в условиях прохождения тока через место контакта двух разнородных проводников. В решетчатую крышу сооружения, блокирующую прямой солнечный свет, вмонтированы распылители воды.

Прохлаждающее сооружение целиком состоит из скрепленных болтами деревянных балок. Его можно быстро разобрать и собрать в другом месте.

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Благодаря наличию солнечных батарей, системы Cool Tree Lite полностью автономны и не зависят от внешних источников энергии. Первое устройство было установлено в Токио, где жители города могут пользоваться им, с его помощью также можно зарядить телефон или другой гаджет.

источник: mitsuifudosan

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