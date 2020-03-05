Японцы массово избавляются от микроволновых печей. Почему?

Все те эмпирические предчувствия бабушек, которые говорили, что микроволновые печи «вредны», похоже, оправдались благодаря недавним научным исследованиям. Правительство Японии решило избавиться от всех микроволновых печей в стране до конца года.

Всем гражданам и организациям, которые не соблюдают данное требование, грозит тюремный срок от 5 до 15 лет, в зависимости от тяжести преступления.

Причиной запрета использования микроволновой печи на японской земле стало исследование ученых из Университета Хиросимы, которые обнаружили, что микроволны нанесли больший вред здоровью граждан в течение 20 лет, чем бомбардировка самолетов США в сентябре 1945 года.

Все основные производители микроволновых печей в Японии уже закрыли фабричные магазины, где производится эта продукция. В 2021 году планируется остановить производство микроволновых печей в Южной Корее. Между тем, Китай планирует отказаться от этого типа технологий в 2023 году.

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Согласно выводам экспертов, пища, разогретая в микроволновой печи, имеет неблагоприятные вибрации, дисгармоничные с универсальными ритмами. Кроме того, исследователи провели эксперимент: 5 тараканов поместили на микроволновую печь и оставили на 3 часа радиатор на источнике мощностью 3000 Вт в режиме «гриль». В результате все насекомые погибли.

Микроволновая печь, как и большинство изобретений, является случайным результатом работы инженера, который работал над проектом, связанным с радаром.

В 1946 году доктор Перси Спенсер, инженер корпорации Raytheon, заметил, что шоколад в его кармане растаял. Что случилось? Он тестировал так называемый магнетрон. Волны магнетрона воздействовали на шоколадную плитку, вызывая внутреннее молекулярное возбуждение и, следовательно, нагревая и расплавляя мягкий продукт.

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Микроволновая печь имеет так называемую магнетронную трубку, которая преобразует электрическую энергию в высокочастотные радиомикроволны, эти волны «поглощаются» пищей, то есть электромагнитные волны «волнуют» «дипольные» молекулы (в один конец имеет положительный заряд, а другой — отрицательный заряд), присутствующий в пище, такой как вода.