Xiaomi представила недорогой и складной городской электровелосипед Qicycle 2

Первый электровелосипед под маркой Qicycle был самым дорогим товаром Xiaomi. Новый Qicycle не только в семь раз дешевле, но и стал лучше по десятку показателей, уверяют создатели.

Девиз Xiaomi — технологии по доступной цене, но с первым электровелосипедом под маркой Qicycle в 2016 году вышел прокол: стоил он около $3000, и на тот момент это был самый дорогой товар в линейке Xiaomi. Тем не менее, он неплохо продавался в Китае.

Xiaomi представил вторую версию — складной Qicycle 2 стал больше, устойчивее, а главное — в семь раз дешевле.

Qicycle 2 напоминает предыдущий складной байк марки — Qicycle EF1, но более изящный и прочный. Небольшой дисплей и фара интегрированы в рулевую стойку, а задний фонарь загорается автоматически при нажатии тормоза. На переднем колесе тормоз обжимной, в Xiaomi уверяют, что этого достаточно: тормозной путь на скорости 20 км/ч не превышает трех метров.

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Батарея на 5,2 мА*ч полностью скрыта в горизонтальной трубе рамы, как и проводка, так что внешне электровелосипед напоминает обычный.

Заряжается аккумулятор от обычной розетки за 3,5 часа. Электромотор в ступице заднего колеса разгоняет велосипед до 25 км/ч, а на руле есть переключатель режимов: полностью электрический, помощь в педалировании либо отключение электромотора. У велосипеда также есть две передачи.

По данным Xiaomi, проехать на одной зарядке можно 40 км, но в каком режиме придется крутить при этом педали — не уточняется.

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Рама сделана из алюминия 6061, и велосипед не будет таким же легким, как изделия из карбона. Но главный козырь Xiaomi в этом случае — цена. В Китае стоит Qicycle 2 всего $425.