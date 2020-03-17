WheeM-i мобильность для пользователей инвалидных колясок

WheeM-i, интерфейс мобильности инвалидных колясок — это первая услуга мобильности, разработанная для пользователей инвалидных колясок.

Он состоит из «колеса на колесе», что означает, пользователь может кататься на нем непосредственно с помощью инвалидных колясок, полуавтономных электрических устройств, расположенных в городских центрах, что делает путешествие по городам намного проще для людей с легкими инвалидными колясками с ручным управлением.

Пользователи смогут бронировать WheeM-i через приложение, достигнув ближайшего центра и получив предварительно забронированный WheeM-i со своими инвалидными колясками. В конце использования пользователи вернут его в ближайший хаб, сделав его доступным для следующих желающих.

WheeM-i имеет интегрированные системы, которые помогают пользователям избегать столкновений с фиксированными или мобильными препятствиями, а также помогает им легко преодолевать городские бордюры.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ДАСТ ЛЮДЯМ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ

Подключенный через приложение, он позволит пользователям взаимодействовать с другими пользователями инвалидных колясок, другими видами транспорта и транспортными приложениями (через API).

источник: wheem-i