Высокотехнологичные рулонные шторы Kvadrat Shade снизят энергопотребление здания

Датский текстильный бренд Kvadrat создал с дизайнерами Ronan и Erwan Bouroullec рулонные шторы, которые не просто закрывают окна, а могут и снизить энергопотребление здания.

Kvadrat Shade — это оконные покрытия различных оттенков и фактур, в значительной степени в духе тканей компании. Но они также предлагают акустические преимущества и могут обеспечить теплоизоляцию, помогая уменьшить потребление энергии в здании. Компания даже создала калькулятор , чтобы клиенты могли узнать, сколько денег они могут сэкономить на счетах за отопление.

«Мы вступаем в новую отрасль с амбициями преобразовать эту отрасль», — объяснил генеральный директор Kvadrat Андерс Байриэль. «Мы приходим с очень глубокими знаниями о текстиле, но у нас также есть много технологий».

Применяя металлизированный текстиль к нижней части жалюзи, они позволяют ему функционировать в качестве теплоизолятора. Это предотвращает попадание тепла в теплые летние месяцы и предотвращает потерю тепла зимой.

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«На самом деле у нас есть продукт, который предлагает альтернативу внешнему солнцезащитному продукту, который значительно меняет возможности архитектуры», — добавил управляющий директор Kvadrat Shade Кристиан Баум Блаакер.

Парижские дизайнеры Ронан и Эрван Буруллек должны были сделать этот высокотехнологичный продукт максимально чистым и простым. Пара ранее работала с компанией Kvadrat над многими проектами, включая акустический экран Clouds и Ready Made Curtain.

Эрван Буруллек назвал этот процесс «адской работой». Он объяснил: «Большинство предложений, которые вы видите, технически ограничены; они решают проблему, но они забывают про человека, они не несут эстетики».

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«Мы разработали концепцию рулонных штор, которая имеет четкую визуальную идентичность для каждого элемента и отражает опыт Kvadrat в цветах, материалах и технических характеристиках», — добавил Буруллек.

Конструкции изготавливаются из полиэстера без ПВХ, чтобы их было легче перерабатывать. Клиенты могут выбирать между различными элементами управления — помимо традиционных шнуров, есть также опция для тонких палочек или пультов дистанционного управления.

источник: dezeen