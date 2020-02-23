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Высокотехнологичное полимерное покрытие увеличит срок службы дорог до 15 лет без ремонтов

23.02.2020
Высокотехнологичное полимерное покрытие увеличит срок службы дорог до 15 лет без ремонтов

Высокотехнологичное полимерное покрытие, которое способно увеличить срок службы дорог до 15 лет без проведения промежуточных ремонтов.

Холдинг «Швабе», входящий в государственную корпорацию Ростех, сообщил о разработке высокотехнологичного полимерного покрытия, предназначенного для автомобильных дорог.

Технология создана в рамках проекта «Умный город». Он нацелен на повышение качества и уровня жизни населения за счёт внедрения передовых цифровых, инженерных и инновационных решений.

Сообщается, что разработанное полимерное вяжущее покрытие создаёт высокопрочный дорожно-строительный материал при смешивании с инертными веществами.

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Технология позволяет существенно повысить несущую способность дорожного полотна. Кроме того, улучшаются износо- и трещиностойкость покрытия.

«Срок службы дорог, построенных по этой технологии, составит не менее 15 лет без промежуточных ремонтов. Кроме того, экономичность покрытия составляет до 30 % относительно текущих стандартов, что позволит снизить затраты и обеспечит надёжную установку наших технических решений», — говорят специалисты.

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