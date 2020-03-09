Высокоэффективный ветроротор производит электроэнергию даже при слабом ветре (видео)

Уникальные ветряки, которые производят электроэнергию даже при слабом ветре – результат работы украинского ученого, доктора технических наук Алексея Онипко. Особенностью ветророторов его конструкции является необычная форма, которая обеспечивает высокую эффективность, одновременно делая работу устройства практически неслышной.

В традиционных ветрогенераторах применяются различные лопасти, в своем же ветряке, Онипко отказался от такого решения – вместо них ученый предлагает использовать объемные спирали, которые имеют различный диаметр и могут устанавливаться на разной высоте. Уникально высокая производительность явилась результатом нестандартной формы, которую сам ученый называет «естественной» и которая способна генерировать электричество даже при небольших дуновениях ветра, в то время как лопастные ветряки при таких условиях остаются в бездействии.

Чтобы наглядно продемонстрировать преимущества новой разработки, ученый рядом установил традиционный ветряк и свой ветроротор. В ходе работы обоих устройств при сильном ветре, лопастная установка производила сильный шум и полностью останавливалась при снижении скорости ветра, в то время как ветряк Онипко беспрерывно работал, создавая минимум шума.

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За свое изобретение украинский ученый получил массу наград и призов, в числе которых: медаль «Леонардо Да Винчи», врученная Ассоциацией Европейских изобретателей “AEI”, Премия «Зеленый Оскар, присужденная Международной федерацией ассоциации изобретателей (IFIA), Диплом участника выставки «GREENEXPO / Альтернативная энергетика» и десятки других.

Над разработкой столь эффективной формы учёный трудился десять лет, а начинал он мастерить вместе с тремя внуками и соседями-энтузиастами.

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Процесс изготовления роторов не сложен, однако нужно соблюдать точность. По его словам, даже незначительные отклонения в размерах приводят к существенным потерям эффективности – снижение до 30% при ошибке в районе 5 мм.

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Для тестирования устройства Онипко создал посреди мастерской аэродинамическую трубу, которая разгоняет ветер до 15 метров в секунду, а для наглядности в ней используются прозрачные модели. После многолетних сомнений европейцы поверили, оценили и безопасность для птиц и бесшумную работу, которая дает возможность устанавливать ветряки в городах на крышах жилых домов и балконов.

Преимущества и характеристики ветроротора Онипко

-Широкий диапазон мощностей от 50 до 10 000 Вт;

-Устройство приспособлено к резкому изменению скорости и направлению ветрового потока;

-ВЕУ нового типа не создает шумы и может устанавливаться рядом с местом нахождения или проживания человека;

-Высокий коэффициент преобразования энергии ветра;

-Не требует высокой мачты;

-Работает в широком диапазоне скоростей ветра 0,3-20 м/с;

-Рабочая поверхность турбины нового типа существенно превосходит эффективную площадь классической лопастной турбины аналогичного диаметра;

-В отличие от обычных ветровых турбин, которые используют эффект подъемной силы крыла, дополнительно используется энергия давления ветра;

-Турбина может изготавливаться из металла, армированного стекловолокна (композит) или пластмассы.