Вице-президент Volkswagen по электротранспорту Мэтью Ренна, заявил, что стратегия компании в отношении электрического транспорта начинает приносить плоды. Переломный момент близок, уверен он, и вскоре «вы будете выглядеть безумцем», если предпочтете электричеству бензин.

«Когда люди увидят интригующий продукт, который, естественно, сочетает запас хода, возможности быстрой зарядки и цену с технологией и внешними факторами, такими как дилерские представительства и инфраструктура, когда все эти факторы совпадут, тогда вы будете безумцем, если не купите электромобиль. Этого дня все мы ждем и приближаем его как можем», — заявил топ-менеджер.

Он так же назвал самую большую трудность, с которой придется столкнуться электротранспорту в ближайшие полгода. Ренна, который пять лет проработал в компании Tesla над созданием Model S и Model X, ответил так: «Впервые автоиндустрию ожидают перемены такого масштаба».

VOLKSWAGEN И JAC НАЧАЛИ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КРОССОВЕРА SOL E20X ЗА $ 18 000 И ЗАПАСОМ ХОДА 400 КМ

«Мы застыли в своих процессах и опыте. Нам придется переучиваться и переосмысливать эти вещи. Мы должны начать использовать те мускулы, которые не применяли в автоиндустрии очень давно. Так что я думаю, что это будет серьезный вызов для индустрии», — сказал он.

Что касается приближающегося переломного момента, то, по мнению руководства VW, большое значение могут оказать изменения в законодательстве. «Вскоре могут стартовать крупные инициативы в области электротранспорта», — предположил топ-менеджер.

VOLKSWAGEN ВЛОЖИТ БОЛЕЕ 250 МЛН ЕВРО В ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс пообещал инвесторам, что новый электромобиль компании ID.3 будет на 40% дешевле в производстве, чем e-Golf. Колоссальная экономия — результат использования специально разработанной платформы для электротранспорта MEB.