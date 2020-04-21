Вскоре соседи смогут продавать друг другу излишки электричества, выработанного домашними СЭС

Самый населенный в Индии штат Уттар-Прадеш, где проживает 200 миллионов — проводит испытания платформы для торговли солнечной энергией. Система блокчейна позволит соседям продавать друг другу излишки электричества, выработанного солнечными панелями.

Пилотное испытание блокчейн-платформы по торговле солнечной энергией в индийском штате Уттар-Прадеш проходит в рамках программы правительства по установке в стране к 2022 году солнечных панелей мощностью 40 ГВт и сокращению зависимости от ископаемого топлива.

Отвечают за проведение тестов две государственных компании — UPNEDA и UPPCL. Солнечная энергия будет вырабатываться на крышах административных зданий.

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Технологией блокчейна займется партнерская компания из Австралии Power Ledger. Ее платформа будет работать в тандеме с системами умных датчиков. В результате каждое домохозяйство сможет самостоятельно устанавливать цены, отслеживать процесс продажи энергии в режиме реального времени и обеспечивать выполнение транзакций через смарт-контракты на блокчейне.

Первая фаза испытаний должна завершиться к марту. Результаты будут использованы для разработки правил децентрализованной торговли солнечной энергии.

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Платформа Power Ledger уже действует в Австрии, Японии и США, так что опыт и наработки есть , теперь стоит основная задача внедрения платформы по всему миру.

источник: decrypt