Всенаправленная ветровая турбина способна улавливать потоки воздуха независимо от направления ветра

Всенаправленная ветровая турбина O-Wind Turbine признана лучшей на ежегодном конкурсе, проводимом Джеймсом Дайсоном.

Такие необычные сферические девайсы скоро появятся на балконах небоскребов и начнут вырабатывать электроэнергию, собирая хаотичные воздушные завихрения, образующиеся между высотками мегаполисов.

Традиционные ветровые турбины очень производительны, но только в том случае, когда выставлены строго против ветра. Установка обычных ветряков в городе менее эффективна, поскольку рукотворный пейзаж с небоскребами разбивает ветровой поток на множество разнонаправленных трехмерных завихрений, в которых ветер бесконечно меняет направление.

ВЕТРОВАЯ ТУРБИНА ГИПЕРБОЛОИДНОГО ТИПА СПОСОБНА РАБОТАТЬ ДАЖЕ В ВОСХОДЯЩИХ ПОТОКАХ ВОЗДУХА

В то же время воздушные потоки могут быть очень и очень сильными, и их можно использовать для производства электроэнергии, если изменить турбину так, чтобы она принимала ветер со всех сторон, в том числе сверху и снизу.

Ветровая турбина O-Wind Turbine имеет приближенную к шару форму и покрыта отверстиями с широким раструбом входа и узким выходом.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ВЕТРОРОТОР ПРОИЗВОДИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДАЖЕ ПРИ СЛАБОМ ВЕТРЕ

На основании принципа Бернулли разница в давлении придает сфере движение по часовой стрелке вокруг фиксированной оси независимо от того, с какой стороны дует ветер.

Эта двигательная энергия запускает генератор для производства экологически чистой электроэнергии, которая может отправляться в сеть или питать локальных потребителей.