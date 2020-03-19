Все коммерческие фургоны Peugeot к 2021 году будут электрические

Peugeot, следуя примеру Citroën и Opel / Vauxhall, партнеров по Groupe PSA, объединяющей эти автомобильные бренды, объявила о планах электрификации всех своих коммерческих фургонов к концу 2021 года.

Как и другие марки концерна PSA, Peugeot будет использовать модульную платформу EMP2 и два варианта батарей для фургонов средних и больших размеров: аккумулятор на 50 кВт*ч, который обеспечит запас хода до 200 км по циклу WLTP и аккумулятор на 75 кВт*ч, позволяющий проехать до 300 км по циклу WLTP.

Ожидается, что во второй половине 2020 года французский бренд представит Peugeot e-Expert (аналог средне размерных фургонов и Opel Vivaro-e / Vauxhall Vivaro-e), а чуть позже к линейке присоединится и более габаритный Peugeot e-Boxer (аналог Citroën Jumper).

«Оставаясь верным концепции бренда PEUGEOT «Сила выбора», фургон e-EXPERT сохранит свои самые лучшие технические характеристики и высокую грузоподъемность», — говорится в пресс-релизе компании.

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В Peugeot надеются, что e-EXPERT сможет повторить успех предыдущей модели с ДВС – Peugeot EXPERT, с момента выпуска которой в 2016 году было продано 170 000 экземпляров. Это также усилит лидерство PEUGEOT в нише LCV в Европе.

источник: automobil