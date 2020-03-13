«Время ожидания сигнала спутникового интернета Starlink будет не более 20 мс», — Илон Маск

Илон Маск рассказал, что время ожидания сигнала спутникового интернета Starlink будет не более 20 мс, но это не сделает компанию конкурентом проводной широкополосной связи.

«Это будет отличный сервис, потому что задержка сигнала будет очень низкой, — рассказал глава SpaceX. — Наша цель — задержка менее 20 мс, так что можно играть в видеоигры, требующие быстрой реакции, на турнирном уровне».

Когда компания впервые заговорила о своих спутниковых планах, речь шла о 25 — 35 мс. Но с 2019 года Маск стал обещать задержку менее 20 мс, которая рано или поздно снизится еще больше — до 10 мс

По словам Маска, Starlink — решение не для всех, в сельских регионах у компании появится много клиентов плюс кое-кто в крупных городах. Но далеко не всем жителям мегаполисов подойдет спутниковый интернет. По оценкам Маска, Starlink будет обслуживать 3-4% труднодоступных клиентов, у которых сейчас нет связи или она очень плохая.

ИЛОН МАСК ОБЕСПЕЧИТ БЕСПЛАТНЫМ WI-FI ВСЮ ПЛАНЕТУ

«Я хочу прояснить, Starlink не будет большой угрозой для телекоммуникационных компаний. Я подчеркиваю — это не так, — сказал Маск. — На самом деле, он поможет им, потому что Starlink будет обслуживать самых труднодоступных клиентов, до которых компаниям трудно добраться и наземными линиями связи, и сотовыми вышками».

Но, скорее всего, Маск лукавит, обещая телекомоператорам спокойное будущее, чтобы выиграть время. Развертывание сети Starlink обойдется в миллиарды долларов. Вряд ли был смысл создавать сеть из десятков тысяч спутников ради 3-4% потенциальных клиентов, до которых по разным причинам не дотянулись обычные каналы связи. Маск, и это очевидно, строит сеть, которая сможет обеспечить массовый сервис. Только тогда затраты отобьются.

МАСК СООБЩИЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАНОВ: МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО СПУТНИКОВ ВЫРОСЛО С 12 000 ДО 42 000

Маск пообещал, что наземная аппаратура для приема спутникового сигнала будет крайне простой. Терминал надо будет только направить в небо и включить, никаких сложных манипуляций.

источник: arstechnica