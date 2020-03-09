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Вращающийся гидропонный сад может эффективно выращивать съедобные растения на кухне

09.03.2020
Вращающийся гидропонный сад может эффективно выращивать съедобные растения на кухне

Еще в середине 80-х NASA уже начала разрабатывать систему для выращивания трав и других сельскохозяйственных растений в условиях нулевой гравитации космических кораблей или орбитальных станций. Однако все подобные проекты так и оставались «на бумаге» и готовая, пригодная к эксплуатации система до сих пор так и не была создана.

Спустя несколько десятилетий, дизайнерская компания из Италии DesignLibero воплотила проект космического агентства в жизнь, создав инновационный девайс Green Wheel (Зеленое Колесо) – вращающийся гидропонный сад, который может быстро и эффективно производить съедобные растения прямо в доме.

Вращающийся гидропонный сад может эффективно выращивать съедобные растения на кухне

Новая экосистема состоит из неподвижной наружной рамы и вращающегося внутри ее специального «колеса», которое приводится в движение двигателем со скоростью около одного оборота в час. Разнообразная зелень и овощи могут быть выращены в «индивидуальных перфорированных вазах», изготовленных из кокосового волокна – небольших горшках, встроенных в подвижное внутреннее кольцо.

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В нижней части устройства расположен резервуар с водой, в который будут окунаться вазы с растениями по мере вращения «зеленого колеса». Для автоматического орошения системы также предусмотрена специальная помпа. Освещение, необходимое для полноценного созревания домашнего огорода, будет обеспечено за счет светильника на светодиодах, подвешенного в центре кольца. Таким образом, полагают дизайнеры, можно будет сократить количество потребляемой энергии и оптимизировать урожайность системы.

Вращающийся гидропонный сад может эффективно выращивать съедобные растения на кухне

Такие параметры как температура, влажность и интенсивность освещения Green Wheel могут регулироваться посредством беспроводной связи с помощью специального приложения для смартфона или другого электронного устройства, которое оповестит пользователя, например, в случае, если в системе окажется недостаточно воды для полива.

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По задумке итальянских инженеров, «революционный» гидропонный сад, станет идеальным решением для владельцев городских квартир и домов, позволяющим выращивать относительно большое количество растений на маленькой площади, ведь если развернуть весь сад в горизонтальной плоскости, это займет на много больше такого ценного жилого пространства. Кроме того, конструкция, в которой растения вращаются вокруг одной лампы, требует менее интенсивного излучения и каждый отдельный росток получает равное количество света.

Но помимо своего основного назначения – обеспечивать своих владельцев экологически чистым и здоровым питанием, Green Wheel содержит в себе и эстетическую составляющую. Гидропонный вращающийся сад станет оригинальным украшением для любой обстановки, ведь его создатели вложили в него весь имеющийся опыт в дизайне интерьеров и архитектуре.

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