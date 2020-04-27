Вращающийся «дом-квадрант» отслеживает движение солнца

Архитектура жилых домов развивается и совершенствуется, предлагая требовательным клиентам все более комфортные и технологичные здания, например, новый Quadrant House.

Рассказ не о роскоши, а о соблюдении местных строительных законов и удовлетворении пожеланий заказчика на основе современной кинетической архитектуры.

Разнообразные вращающиеся дома были реализованы достаточно давно, еще в 1930-х годах итальянские архитекторы радовали требовательных заказчиков необычными виллами, с произвольной ориентацией по сторонам света в зависимости от настроения жильцов. Недавно был построен полностью кинетический частный дом, с возможностью поворота на 360° для точного исполнения пожеланий клиента.

Место действия – небольшой участок для частной загородной виллы в Польше, авторы проекта «Quadrant House» (дом-квадрант) – архитектурная компания KWK Promes с главным офисом в Катовице. Основная проблема при строительстве – местные правила диктуют обязательное наличие скатной крыши у жилых домов, а клиенты заказали современное здание с плоской крышей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДОМА — С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯТЬ

Необычный дом назван в честь квадранта, старинного астрономического прибора для измерения высоты небесных светил над горизонтом. Именно «квадрантный мотив» лежит в концепции движущейся части здания, способной поворачиваться на 90° в зависимости от движения солнца. «Quadrant House» в полностью автоматическом режиме отслеживает солнечный свет и поворачивает террасу для создания на ней тени и прохлады. Естественно, что можно зафиксировать движущуюся комнату в любом положении или управлять движением в ручном режиме.

В новом кинетическом здании архитекторы искусно реализовали и необычную скатную крышу для удовлетворения местных правил, и большую зону отдыха с плоской крышей в соответствии с пожеланиями клиентов. Мобильная часть здания способна существенно расширить имеющиеся помещения при плотной состыковке с ними или выступать в качестве динамичной веранды. При крайних положениях движущаяся комната может быть «припаркована» и полностью защищена жалюзи.

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При перемещении мобильной части натуральная трава на лужайке не разрушается, а при регулярном движении за солнцем – зеленый газон растет «под полом» практически в стандартном режиме. На главном фасаде «дома-квадранта» вообще нет окон и таким образом все перемещения веранды происходят в хорошо закрытом от посторонних глаз внутреннем пространстве виллы. Заказчик полностью избавлен от возможного назойливого внимания случайных прохожих по улице.

Что получилось в итоге – оригинальная и просторная современная вилла «Quadrant House» с кинетической составляющей для удовлетворения пожеланий клиентов, ведь статичная архитектура не могла справится с таким оригинальным заданием. По стоимости дома информации нет, но вряд ли автоматическая система слежения за солнцем стоит больших денег на фоне общих строительных расходов. Современные технологии давно уже предлагают вполне бюджетные решения для реализации смелых архитектурных идей.

источник: designboom