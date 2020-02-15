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VR технология позволила матери встретится со своей семилетней дочерью, которая умерла (видео)

15.02.2020
VR технология

Сюжет документального фильма «Я встретила тебя», который был показан на южнокреейском телеканале MBC, как будто взят из научной фантастики. На протяжении десяти минут в нем рассказывается, как женщина по имени Янг Джи Сон встречается со своей семилетней дочерью Наен, которая умерла в 2016.

Подобное использование технологии VR может быть воспринято неоднозначно как с точки зрения психотерапии, так и с позиции общественной морали. Однако в данном случае, похоже, воссоединение с умершей дочерью оказало эффект катарсиса.

«Может быть, это и есть рай, — сказала Янг, мать четырех детей, в интервью — Наша встреча с Наен продолжалась очень недолго, но принесла мне много радости. Она улыбалась мне. Это был как сон, о котором я всегда мечтала».

Процесс воссоздания виртуальной Наен был не менее сложным, чем съемки высокобюджетного анимированного фильма. Команда аниматоров потратила восемь месяцев на прорисовку лица, тела, движений и запись голоса на основе сохранившихся фото- и видеоматерилов. Для встречи был нарисован уголок парка, в котором мать с дочерью раньше гуляли. В этом виртуальном парке Янг Джи Сон и Наен отметили пропущенное день рождения дочери.

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Это еще один пример того, как технология VR может способствовать психологическому исцелению от перенесенной травмы. Похожие эксперименты — правда, под наблюдением специалистов — проводились с солдатами, страдающими от пост-травматического расстройства, и с пациентами с фобиями.

источник: inverse

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