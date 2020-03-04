Возобновляемое транспортное топливо из воды и CO2 уничтожит углеводородное топливо

Проект SUN-to-LIQUID впервые достиг успеха в производстве солнечного керосина. Проще говоря, солнечное топливо было произведено из воды и CO2 с использованием концентрированного солнечного света.

Переход от ископаемого к возобновляемому топливу является одной из важнейших задач человечества. Проект SUN-to-LIQUID решает эту проблему, производя возобновляемое транспортное топливо из воды и CO2 с помощью концентрированного солнечного света.

Этот проект, который финансируется ЕС и Швейцарией, смог продемонстрировать первый синтез солнечного керосина. «Базовая солнечная технология SUN-to-LIQUID и интегрированный химический завод были экспериментально протестированы в реальных условиях, перед промышленной реализацией», — сказал профессор Альдо Штейнфельд из ETH Zurich, который возглавляет разработку солнечного термохимического реактора.

«Эта технологическая демонстрация может иметь важные последствия для транспортной отрасли, особенно для дальнемагистральной авиации и судоходного транспорта, которые сильно зависят от поставок углеводородного топлива, — заявил координатор проекта доктор Андреас Сизманн из Bauhaus Luftfahrt, «Мы стали на шаг ближе к возобновляемой энергетике, уменьшая использование ископаемого топлива»

Предыдущий проект ЕСSOLAR-JET работал над технологией первого в мире производства топлива для солнечных реактивных двигателей в лабораторных условиях. Проект SUN-to-LIQUID расширил эту технологию для испытаний на солнечной башне. Для этого в Энергетическом институте IMDEA в Мостолесе, Испания, была построена уникальная солнечная обогатительная фабрика. «Поле гелиостатов, отслеживающих солнце, концентрирует солнечный свет в 2500 раз — в три раза больше, чем современные солнечные башни, используемые для производства электроэнергии», — объясняет доктор Мануэль Ромеро из IMDEA Energy.

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Этот интенсивный солнечный поток, проверенный системой измерения потока, разработанной партнером проекта DLR, позволяет достигать температуры реакции более 1500° C в солнечном реакторе, расположенном в верхней части башни. Солнечный реактор, разработанный партнером проекта ETH Zurich, производит синтез-газ — смесь водорода и CO, полученные с помищью термохимический окислительно-восстановительный цикл из воды и CO2. Завод «газ-жидкость», который был разработан партнером проекта HyGear, перерабатывает этот газ в керосин.

По сравнению с обычным авиационным топливом, выбросы CO2 в атмосферу могут быть уменьшены более чем на 90%. Кроме того, поскольку процесс основан на солнечной энергии, использует доступное сырье и не конкурирует с производством продуктов питания, он может удовлетворить будущие потребности в топливе в глобальном масштабе без необходимости замены существующей инфраструктуры для распределения, хранения и использования топлива.