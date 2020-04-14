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Воздушные фермы производят урожай круглый год без воды

14.04.2020
Воздушные фермы производят урожай круглый год без воды

Принцип аэропоники позволяет сократить расход воды на 98%, а также уменьшить количество вредных выбросов. Британский стартап LettUs Grow надеется, что технология даст фермерам возможность выращивать зелень в любом регионе с любыми климатическими условиями.

Воздушное фермерство

Бристольскому стартапу LettUs Grow не нужны поля и традиционные грядки для выращивания листовой зелени. Компания использует специальные контейнеры с отверстиями, через которые пропускают корни растений. Необходимые питательные вещества они получают за счет распыления аэрозоля.

Такой подход, по данным Guardian, сводит расход воды к минимуму, а также позволяет производить меньше выбросов, чем при методе гидропоники, когда корни погружают в питательный раствор.

Управляющий директор компаний Чарли Гай надеется, что вертикальные фермы помогут сократить количество пищевых отходов.

Воздушные фермы производят урожай круглый год без воды

«Около 50% пачек зелени в Британии выбрасывают после покупки. Отчасти это связано с размером порций, отчасти — с поведением потребителей», — отмечает он. Однако больше всего отходов производится в процессе перевозки продукции.

В тоннелях и подвалах

Гидропонные и аэропонные системы позволяют открыть мини-ферму в любом районе независимо от климатических условий. Поскольку растения не нуждаются в естественном свете — лучи солнца заменяют светодиоды — грядки можно размещать в подвалах, шахтах, тоннелях, заброшенных парковках, жилых домах и супермаркетах.

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LettUs Grow уже выращивает микрозелень, разные виды салата, кудрявую и краснокочанную капусту в заброшенном железнодорожном тоннеле в Бристоле.Также стартап планирует установить несколько аэропонных «грядок» в сети супермаркетов John Lewis & Partners.

Компания получила €100 тыс. на конкурсе инновационных бизнес-проектов Postcode Lotteries Green Challenge. Недавно LettUs Grow начала вести переговоры с фермерами. Гай надеется, что многие из них заинтересуются технологией стоимостью €87 тыс. «Фермеры хорошо разбираются в бизнесе. Крытые и вертикальные фермы позволят им предсказуемо получать стабильные урожаи круглый год», — считает глава стартапа.

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В первую очередь технологией должны заинтересоваться предприниматели из регионов, где не хватает пахотных земель или где климат не позволяет выращивать урожаи.

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