Вопреки – «Нельзя». Дезактивное магнитное взаимодействие. Моя история (видео)

Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал.

Все идеи в науке родились в драматическом конфликте между реальностью и нашими попытками её понять.

А. Эйнштейн

В какой-то момент моя мечта создать энегоэффективный электродвигатель, стала целью, и очень быстро я столкнулся с реалиями нашего мира: если твои технические возможности ограничены обычной мастерской, не стоит рассчитывать на создание в таких условиях полноценных двигателей, все что мне доступно это демонстрационные стенды, подтверждающие правильность моих предположений и расчетов.

Хотя, при этом, расчетные характеристики электрической установки дезактивного действия являются наибольшим камнем преткновения, потому как нарушают общепринятую научно-техническую линию.

Будучи инженером, имеющим достаточный опыт работы с энергетическими установками, мне хорошо известны «начала термодинамики» и их обоснованная незыблемость. И я ни за что бы, ни стал морочить голову окружающим, сомнительными догадками на счет того, что может быть иначе.

Но чем больше я погружался в расчеты, чем больше проводил опытов, тем больше убеждался, что объект моей работы — это не что иное как «лазейка». Лазейка в мир альтернативной энергетики. Это исключение не нарушающее правил.

Суть интриги, заключается даже не в том, что некоторые практические результаты идут наперекор общепринятым научным принципам, а скорее в том, что эти результаты невозможно исчерпывающе научно оспорить или разоблачить. То есть в широком понимании наука не признает, но и не способна запретить существования того магнитного взаимодействия, которое лежит в основе рабочего цикла разработанного электромагнитного двигателя.

Во что бы то ни стало я стремился быть первым, в реализации своей идеи, ни с кем не делился своими открытиями, и во многом потому, что после этого даже близкие люди начинали считать меня чудаком.

За долгие годы безуспешных попыток реализовать такой двигатель, собирая его в своей мастерской при помощи доступных мне инструментов и материалов, я потерял грань между упорством и упрямством.

Во многом, огромный объем проделанной работы все более четко очерчивал общие принципы и устройство, что не позволяло мне прекратить попытки и продолжить жить как все. Много времени прошло, прежде чем я стал понимать, что моя затея не реализуема в кустарных условиях.

Я, конечно же, отдаю себе отчет, по каким не писаным правилам живет современный мир. Но больше всего не хочу стать «человеком опередившим свое время». Не хочу ждать того дня, когда спустя много лет смогу сказать: «Ну я же говорил!»

Я с удивлением наблюдаю, как многие организации расходуют миллионные бюджеты на технические идеи, которые основаны на каких-то сомнительных догадках, и при этом загоняю себя в долги, работая с экспериментально проверенными данными, которыми я располагаю сейчас.

Со временем ко мне пришло понимание того, что мои самостоятельные действия не приведут к тому результату, который я хочу и могу получить.

Один из моих первых стендов, подтверждающих эффект дезактивного магнитного взаимодействия, я собрал более пяти лет назад.

Конструкция его визуально обманчиво проста и содержит в себе три основных механизма:

— подвижный постоянный магнит;

— неподвижный постоянный магнит;

— дезактивный затвор.

При этом постоянные магниты ориентированы между собой разноименными полюсами, что как известно, заставляет их притягиваться между собой.

Опыт, который я демонстрирую, достаточно наглядный. Я называю его «эффект мизинца», далее поймете почему.

Взаимодействие разноименных источников постоянного магнитного поля создает аттракцию между ними, переходящую в механическое движение подвижного постоянного магнита. При минимальном расстоянии между постоянными магнитами сила аттракции составляет порядка 10Н что равно 1 кг.

То, что сила аттракции достаточно велика можно подтвердить при попытке переместить подвижный магнит в исходное положение при помощи внешней части мизинца – это практически невозможно. Так как затвор входит в зазор между постоянными магнитами от небольшого усилия, можем сделать вывод, что эта величина много меньше чем притяжение между постоянными магнитами. То есть меньше 10 ньютонов.

Далее, после закрытия затвора, все той же наружной стороной мизинца, мы без каких-либо усилий, свободно перемещаем подвижный постоянный магнит в исходное положение, который при открытом затворе невозможно было сдвинуть с места.

Беспрепятственное удаление разноименных, близкорасположенных источников постоянного магнитного поля — невозможно с точки зрения науки, и в природе не существует материала, способного создавать такие свойства. Равным счетом, как и невозможно, при этом, минимальное сопротивление движению затвора, который и обеспечивает это удаление.

5 КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ ИЛОНА МАСКА, ГРАНИЧАЩИХ С ФАНТАСТИКОЙ (ВИДЕО)

Этот опыт, на самом деле, прекрасен по своему содержанию, потому что доказывает возможность управления магнитными полями постоянных магнитов. Это значит, что мы получили возможность использовать притяжение подвижного постоянного магнита для получения полезного механического движения, и после окончания этого движения беспрепятственно выводить его в исходное положение, для того чтобы повторить этот процесс заново. При этом сила создаваемая взаимодействием разнополярных постоянных магнитов будет намного выше силы, которая приводит в движение дезактивный затвор.

Конечно же, в идеале, я стремился собрать простейший двигатель и на конкретном примере все это показать, исключив весь скепсис окружающих. Однако в действительности это сделать куда сложнее, чем кажется.

Из просто работающего прототипа, показывающего разницу во входящих и выходящих мощностях в несколько ватт, оказалось явно недостаточно, для того чтобы произвести должное впечатление. Скорее это добавило еще больше недоверия со стороны наблюдателей, которые воспринимают увиденное скорее как какой-то фокус, а не прикладной эксперимент.

Я достаточно давно работаю над концепцией двигателя альтернативного принципа действия. За это время абстрактная идея выросла в обоснованный рабочий цикл и устройства различной конструкции. За много лет работы я накопил драгоценный опыт проектирования электромагнитных установок дезактивного действия, я знаю предмет в совершенстве!

Я знаю все подводные камни с которыми столкнется любой, кто будет заниматься данной тематикой и открыл неочевидные технические решения, позволяющие изящно обыграть сложнейшие задачи. Я уже давно прошел этот путь и получил от этого много полезной для общества информации.

Она не всегда совпадает с позицией современной науки, быть может, поэтому некоторые намекают на мое невежество в данном вопросе. Однако смею вас заверить. Ни одно устройство я не осваивал так основательно, как дезактивный электромагнитный двигатель.

«МЕЧТАЙТЕ. ЧЕМ ВЫШЕ ВАША ПЛАНКА, ТЕМ ВЫШЕ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ!» — ПИСЬМО ИЛОНА МАСКА МОЛОДЫМ…

Я практик, и делаю выводы не из того, что признает или позволяет наука, а из тех результатов, которые получил во время своих опытов, базируясь на которых можно достаточно точно предсказать взаимодействие созданных мною электромагнитных систем.

Именно способность человека поддавать сомнению устоявшиеся правила, во многом и движет технологию вперед, позволяет расширить осязаемые горизонты. Ведь нам известно далеко не все о свойствах мира, в котором мы живем.

Я хочу донести до вас простую мысль: серьезные открытия не всегда совершаются в высокотехнологичных лабораториях. Очень часто меняют мир в лучшую сторону именно дилетанты по типу меня.

Что мы имеем в результате? Вполне обоснованное и подтвержденное в экспериментах техническое решение, кратно увеличивающее эффективность электромагнитных энергетических систем. Насколько нуждается в такого рода устройствах современные энергетика и транспорт — тема отдельного разговора.

Эх, меня бы запустить в исследовательскую инженерную лабораторию, да с нормальным оборудованием, да со всеми необходимыми материалами…

За годы работы у меня накопился огромный багаж решений, которые я попросту не способен технически реализовать в условиях своей мастерской.

А вот теперь задумайтесь, кто я такой? Очередной чудак, отстаивающий свои сумасшедшие идеи? Или просто инженер, стремящийся реализовать свою мечту?

автор: Дмитрий Хомутенко