Volvo S60 PHEV 2020 года — обзор, характеристики, цены

Автомобили Volvo известны своей безопасностью и сочетают в себе комфорт, и роскошь при ежедневных поездках. Представляя Volvo S60 2020 года, шведы сразу же показывают, что имеют четкую уверенность в этом седане. Он удобен, и ты чувствуешь себя в нем роскошно.

Базовая модель S60 включает 12,3-дюймовую цифровую приборную панель (новый стандарт в этом году), несколько активных функций безопасности, включая предупреждение о столкновении и функцию «сонливый водитель», панорамный люк и двухзонный климатконтроль.

Всего представлено четыре вида отделки салона и четыре варианта трансмиссии. Мы использовали модель Inscription с гибридной («T8 Hybrid») трансмиссией — конфигурация, предназначенная только для полного привода. Другие варианты включают 2.0-литровый турбо (“T5”) и более мощную версию 2.0L с турбонадувом в T6. T8 Hybrid может быть модернизирован до T8 Polestar Engineered, который добавляет больше мощности на PHEV.

Тестовая модель, которая была опробована в течение недели, использует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель T6 с турбонадувом (316 лошадиных сил / 236 кВт), оснащенный электродвигателями в полноприводной версии стандартной восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач Volvo. Это объединяет мощность в 400 лошадиных сил (298 кВт) и повышает крутящий момент от 400 до 639 Нм. Важно помнить о том, что значительная часть крутящего момента возникает сразу же, когда ускоряешся — вот почему S60 чувствует себя настолько ориентированным на производительность, несмотря на то, что является высокоэффективным подключаемым модулем.

Базовая модель 2020 S60 стоит около 36 000 долларов США до уплаты сборов, а обновленная модель стоит 64 000 долларов США и меняется с учетом региона. За эти дополнительные расходы вы получаете подключаемую трансмиссию с AWD, светодиодными противотуманными фарами, дополнительной деревянной отделкой салона, кожаной обивкой, более регулируемыми сиденьями водителя и переднего пассажира с вентиляцией и регулируемыми боковыми валиками в качестве опции, а также несколько дополнительных удобных функций как безключевой доступ и автоматическое затемнение зеркал. Обновления также включают высококачественный звук Harmon Kardon и добавленную навигацию к 9-дюймовому вертикальному сенсорному интерфейсу.

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Информационно-развлекательная система Volvo Sensus не очень интуитивна и не реагирует быстро. Настроить основы, такие как соединения Bluetooth, интегрировать Android Auto (или Apple CarPlay) и т. д., довольно просто. Даже для смены радиостанций может потребоваться более одного входа, а если смотреть на низко установленный экран, это означает, что нужно полностью отвлечься от дороги. Добавьте к этому, что есть только два USB-порта, даже со всеми обновлениями, а для передовой технологии их очень мало.

Volvo S60 очень хорош как водительский автомобиль с самого начала. Он чувствует себя уверенно, управляется интуитивно и никогда не теряет уверенности.

Парковка облегчается благодаря хорошей видимости водителя и 360-градусной камере объемного обзора, а также дополнительная функция помощи при парковке. Полуавтоматическая система вождения Volvo Pilot Assist объединяет в себе адаптивный круиз-контроль с радиолокационным контролем и систему центрирования полосы движения, что позволяет снизить нагрузку при движении по шоссе. Система работает очень хорошо, без проблем удерживая центр полосы движения в ясных и неблагоприятных погодных условиях. Даже на заснеженных дорогах система Volvo S60 отлично справилась с поиском и сохранением полосы движения.

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Есть много роскошных седанов на выбор в классе S60 и BMW, и Mercedes-Benz являются серьезными конкурентами в 3-й серии и C-классе, и у Genesis также есть новая G70. Volvo S60 хорошо вписывается в эти опции, предлагая как эффективность, так и отличную езду без ущерба для роскоши или безопасности.

источник: volvocars