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Volvo S60 PHEV 2020 года — обзор, характеристики, цены

18.02.2020
Volvo S60 PHEV 2020 года

Автомобили Volvo известны своей безопасностью и сочетают в себе комфорт, и роскошь при ежедневных поездках. Представляя Volvo S60 2020 года, шведы сразу же показывают, что имеют четкую уверенность в этом седане. Он удобен, и ты чувствуешь себя в нем роскошно.

Базовая модель S60 включает 12,3-дюймовую цифровую приборную панель (новый стандарт в этом году), несколько активных функций безопасности, включая предупреждение о столкновении и функцию «сонливый водитель», панорамный люк и двухзонный климатконтроль.

Volvo S60 PHEV 2020 года

Всего представлено четыре вида отделки салона и четыре варианта трансмиссии. Мы использовали модель Inscription с гибридной («T8 Hybrid») трансмиссией — конфигурация, предназначенная только для полного привода. Другие варианты включают 2.0-литровый турбо (“T5”) и более мощную версию 2.0L с турбонадувом в T6. T8 Hybrid может быть модернизирован до T8 Polestar Engineered, который добавляет больше мощности на PHEV.

Тестовая модель, которая была опробована в течение недели, использует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель T6 с турбонадувом (316 лошадиных сил / 236 кВт), оснащенный электродвигателями в полноприводной версии стандартной восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач Volvo. Это объединяет мощность в 400 лошадиных сил (298 кВт) и повышает крутящий момент от 400 до 639 Нм. Важно помнить о том, что значительная часть крутящего момента возникает сразу же, когда ускоряешся — вот почему S60 чувствует себя настолько ориентированным на производительность, несмотря на то, что является высокоэффективным подключаемым модулем.

Volvo S60 PHEV 2020 года

Базовая модель 2020 S60 стоит около 36 000 долларов США до уплаты сборов, а обновленная модель стоит 64 000 долларов США и меняется с учетом региона. За эти дополнительные расходы вы получаете подключаемую трансмиссию с AWD, светодиодными противотуманными фарами, дополнительной деревянной отделкой салона, кожаной обивкой, более регулируемыми сиденьями водителя и переднего пассажира с вентиляцией и регулируемыми боковыми валиками в качестве опции, а также несколько дополнительных удобных функций как безключевой доступ и автоматическое затемнение зеркал. Обновления также включают высококачественный звук Harmon Kardon и добавленную навигацию к 9-дюймовому вертикальному сенсорному интерфейсу.

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Информационно-развлекательная система Volvo Sensus не очень интуитивна и не реагирует быстро. Настроить основы, такие как соединения Bluetooth, интегрировать Android Auto (или Apple CarPlay) и т. д., довольно просто. Даже для смены радиостанций может потребоваться более одного входа, а если смотреть на низко установленный экран, это означает, что нужно полностью отвлечься от дороги. Добавьте к этому, что есть только два USB-порта, даже со всеми обновлениями, а для передовой технологии их очень мало.

Volvo S60 PHEV 2020 года

Volvo S60 очень хорош как водительский автомобиль с самого начала. Он чувствует себя уверенно, управляется интуитивно и никогда не теряет уверенности.

Парковка облегчается благодаря хорошей видимости водителя и 360-градусной камере объемного обзора, а также дополнительная функция помощи при парковке. Полуавтоматическая система вождения Volvo Pilot Assist объединяет в себе адаптивный круиз-контроль с радиолокационным контролем и систему центрирования полосы движения, что позволяет снизить нагрузку при движении по шоссе. Система работает очень хорошо, без проблем удерживая центр полосы движения в ясных и неблагоприятных погодных условиях. Даже на заснеженных дорогах система Volvo S60 отлично справилась с поиском и сохранением полосы движения.

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Есть много роскошных седанов на выбор в классе S60 и BMW, и Mercedes-Benz являются серьезными конкурентами в 3-й серии и C-классе, и у Genesis также есть новая G70. Volvo S60 хорошо вписывается в эти опции, предлагая как эффективность, так и отличную езду без ущерба для роскоши или безопасности.

источник:  volvocars

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