Volvo представила первый полноценный электромобиль XC40 Recharge

Volvo представила XC40 Recharge — первый полноценный электромобиль шведской марки и первую модель Volvo в новейшей линейке под названием Recharge.

Как и ожидалось, кроссовер получил полноприводную трансмиссию, обеспечивающую дальность пробега на одном заряде 400 км. Он построен на специализированной модульной платформе, которая полагается на полностью электрический силовой агрегат.

XC40 Recharge создавался на базе компактного кроссовера-бестселлера Volvo XC40. Это первый представитель нового семейства полностью электрических автомобилей Volvo. В компании говорят, что новинка олицетворяет важнейший этап в истории Volvo Cars: первый электромобиль и первый Volvo с новейшей мультимедийной системой на базе операционной системы Android.

На протяжении последующих пяти лет Volvo Cars будет каждый год выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году половину общего объёма продаж составят именно электромобили, другую — гибриды. Recharge (с англ. «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

«Мы уже неоднократно заявляли, что Volvo Cars видит своё будущее электрическим, — комментирует Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. — Сегодня мы делаем ещё один важный шаг навстречу ему и представляем публике полностью электрический XC40 и новое семейство автомобилей Recharge».

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Новый электромобиль «Вольво» получил 78-киловатный аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 400 км (согласно международному ездовому циклу WLTP), полный привод общей мощностью 300 кВт (по одному 150-киловаттному мотору на каждой оси), бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт и возможность восполнять запас энергии от станций быстрой зарядки мощностью 150 кВт (80% за 40 минут). Максимальная скорость кроссовера – 180 км/ч, разогнаться до 100 км/ч он сможет за 4,7 секунды.

Мультимедийная система на базе Android полностью объединена с Volvo on Call — цифровой платформой с онлайн-сервисами. С её помощью водители plug-in гибридов смогут отслеживать использование электрического режима вождения.

Volvo Cars ожидает существенный спрос на автомобили Recharge и для его удовлетворения утроит выпуск электрифицированных автомобилей. Со следующего года компания будет составлять подборки популярных моделей семейства Recharge по версии дизайнеров (Designer’s Choice), а также существенно сокращать сроки поставки автомобилей. Volvo Cars стремится к тому, чтобы plug-in гибриды составили 20% объёма продаж в 2020 году.

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XC40 Recharge и всё семейство Recharge представляют реальные доказательства выполнения новой амбициозной программы по борьбе с изменением климата. Она состоит из ряда конкретных практических шагов, отражающих ключевые положения Парижского соглашения, для достижения амбициозной цели Volvo Cars —стать к 2040 году компанией, ведущей климатически нейтральную деятельность.

В Европе электромобиль должен выйти в продажу в 2020 году. Ожидается, что цена Volvo XC40 Recharge будет стартовать от 50 тыс. евро.

источник: driving