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Volkswagen и JAC начали продажи электрического кроссовера SOL E20X за $ 18 000 и запасом хода 400 км

13.02.2020
Volkswagen и JAC начали продажи электрического кроссовера SOL E20X

Корпорация Volkswagen совместно с китайской компанией JAC запускает в продажу электрический кроссовер SOL E20X.

Особенностью модели является ее относительно невысокая цена — всего 18 000 долларов.

Volkswagen и JAC начали продажи электрического кроссовера SOL E20X

Электрокросовер получил двигатель мощностью 92 кВт и аккумулятор емкостью 49,5 кВт / ч. По предварительным данным, авто имеет запас хода 400 км. Также в SOL E20X доступна функция скоростной зарядки — до 80% автомобиль можно зарядить всего за 50 минут.

В SOL E20X установили восьмидюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и полностью цифровую электронику панели приборов. Также в авто будет доступна система бесключевого доступа, парковочный ассистент и предупреждения о слепых зонах.

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Электромобиль несколько похож на автомобили Seat и это не просто так. Изначально планировалось, компании VW и JAC будут совместно работать под брендом Seat (китайский вариант — Xiyate), однако этого не произошло.

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