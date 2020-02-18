Volkswagen и E.ON создали гибкую систему станций сверхбыстрой зарядки электромобилей

Распространению чистого транспорта мешает не в последнюю очередь отсутствие достаточного числа станций и точек зарядки электромобилей. Volkswagen Group Components и E.ON предлагают любопытное решение этой проблемы — гибкую станцию сверхбыстрой зарядки, которую компании-партнеры представили в Эссене.

Секрет нового решения — в использовании батареи в качестве промежуточного звена между электромобилем и энергосетью. Такие станции можно было бы строить по принципу plug&play — надо только установить, подключить и настроить.

Батареи станции могут заряжать два автомобиля, выдавая до 150 кВт энергии одновременно. Это значит, что за 15 минут аккумулятор пополнится настолько, чтобы машина могла в среднем проехать 200 км. Сама батарея, в свою очередь, подключается к разъему питания на 16-63 ампер.

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Ее можно разместить рядом с любой школой, больницей, фабрикой или жилым комплексом — везде, где есть энергосеть достаточной мощности. А это значит, что станции нового формата могут легко интегрироваться в каждый квартал современного города.

Обе компании убеждены, что такой подход позволит устанавливать станции сверхбыстрой зарядки везде где необходимо и по более низкой цене, без использования строительной техники или специального подключения к сети энергоснабжения.

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E.ON будет отвечать за обслуживание и обновление батарей, и собирается пополнять их запасы только чистой энергией. Начало испытаний запланировано на вторую половину 2020 на шести автозаправках. Затем они появятся на немецком рынке под брендом E.ON Drive Booster.

источник: engadget