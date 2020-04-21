Volerian представила бесшумный летающий автомобиль с системой махового крыла

Рутинные ежедневные поездки станут удобными, быстрыми и тихими, если компания Volerian воплотит в жизнь концепт летающей машины с двигательной установкой, повторяющей маховые движения крыльев птиц.

На нынешнем этапе комплектация летательных аппаратов с машущим крылом представляется сложным с точки зрения механики, что также увеличивает вес транспортного средства.

Производство нового аппарата будет низкозатратным, полагают разработчики: большую часть элементов корпуса можно изготовить с помощью пултрузии (протяжки) — технологии производства высоконаполненных волокном композиционных деталей с постоянной поперечной структурой.

Специалисты Volerian настаивают, что созданный ими привод с имитацией работы птичьего крыла может быть использована практически во всех летательных аппаратах вертикального или обычного взлета в большой и малой авиации вместо винтов и турбин.

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В пресс-релизе говорится: «Наша компания создала двигательную установку, которая обойдется намного дешевле в производстве и эксплуатации и будет значительно тише, и безопаснее любых турбинных и винтовых технологий. В доказательство мы намерены построить летательный аппарат, который можно использовать вместо обычного автомобиля или для выполнения специальных задач».

Установка, разработанная специалистами Volerian, представляет собой набор колеблющихся крыльев, вставленных в трубу особой формы; крыло статора расположено по направлению потока для увеличения производительности системы. Маховые движения крыльев производят завихрения воздуха, известные как вихревая дорожка Кармана.

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Такие канальные крылья теоретически могут иметь любую длину; их выставляют относительно друг друга с высоким передаточным числом к подъемной поверхности для увеличения тяги, понижения шума и уменьшения энергии, необходимой для подъема летательного аппарата в небо.

источник: volerian