Водородомобиль Toyota с «премиум-салоном» получил запас хода 1000 км и заправляется за 3 минуты

Toyota ведет активную работу в области водородного транспорта и об этом свидетельствуют более 5000 патентов на новые технологии топливных элементов, а также уже вышедшие на рынок водородные седаны Mirai и работающие в портах грузовики Project Portal.

Теперь же компания планирует пополнить свой парк авто с нулевыми выбросами новой моделью шестиместного минивэна Fine-Comfort Ride.

Концептуальный водородомобиль, по заявлению японского автопроизводителя, получит «премиальный салон», роскошный интерьер которого будет изобиловать инновационным функционалом, расширяющим возможности транспортного средства.

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Помимо заднего сиденья-дивана, салон прототипа снабжен четырьмя роскошными креслами, поворачивающимися независимо друг от друга и позволяющими превратить кабину в пространство для всреч, в котором боковые окна могут служить сенсорными дисплеями.

Toyota Fine-Comfort Ride оснастили четырьмя электродвигателями, каждый из которых приводит в движение отдельное колесо, в то время как широкий кузов без центральных стоек предназначен для обеспечения большего пространства внутри и лучшей аэродинамики. Компания утверждает, что модель получила запас хода 1000 км (по японскому циклу JC08) и может заправляться топливом примерно за три минуты. Естественно, машина получила и беспилотный функционал.

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«High-Comfort Ride – это транспортное средство на топливных элементах (FCV), демонстрирующее наше представление о мобильности в обществе с низким уровнем выбросов углерода и передовым использованием водорода совместно с возобновляемыми источниками энергии. Концепт предлагает «новую форму премиум-салона», используя гибкую компоновку, уникальную для автомобилей с электроприводом и большой запас доступной электроэнергии, обеспечиваемый использованием водорода в качестве источника энергии», — пишет Toyota в своем пресс-релизе.