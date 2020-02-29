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Водородный автомобиль Rasa, запас хода 482 км — расход 1,5 кг водорода

29.02.2020
Водородный автомобиль Rasa, запас хода 482 км — расход 1,5 кг водорода

В уэльской компании Riversimple работает всего 19 человек, однако это не мешает компании строить амбициозные планы. В 2019 году стартап обещает вывести на рынок водородный двухместный автомобиль Rasa, а в будущем выпускать до 5000 машин в год.

Первый водородный автомобиль Rasa от Riversimple поступит в продажу в 2019 году. Об этом рассказал основатель компании и ее ведущий инженер Хьюго Спауэрс. Двухместная машина в ретро-стиле развивает скорость до 96 км/ч всего за 10 секунд, что сопоставимо с показателя Ford Fiesta.

Запас хода Rasa составляет 482 км — на это автомобилю потребуется 1,5 кг водорода и топливный элемент мощностью 8,5 кВт. Для сравнения — водородный автомобиль Mirai от Toyota может проехать такое же расстояние, но на это ему потребуется 5 кг водорода.

Водородный автомобиль Rasa, запас хода 482 км — расход 1,5 кг водорода

По словам Спауэрса, главное преимущество Rasa — это малый вес. Автомобиль весит всего 580 кг — меньше половины Volkswagen Golf и всего четверть массы Tesla Model S. Инженер считает, что большая масса — это главная проблема современных электромобилей. «Аккумулятор в одной из моделей Tesla весит больше, чем вся Rasa», — замечает он.

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Бета-испытания автомобиля Rasa должны состояться в этом году. Для этого стартап планирует выпустить 20 водородных машин. Пока над ними работает команда из 19 человек, но в будущем Спауэрс надеется увеличить штат до 220 сотрудников. Также инженер намерен выпускать 5000 автомобилей ежегодно и производить их на территории Уэльса, используя запчасти преимущественно британского производства.

Водородный автомобиль Rasa, запас хода 482 км — расход 1,5 кг водорода

Компания привлекла к бета-тестированию 800 человек. Также Riversimple планирует выпустить четырехместный автомобиль и небольшой грузовик для служб доставки.

Продавать Rasa в 2019 году компания не будет — вместо этого автомобиль будут сдавать в аренду. Стоимость аренды будет зависеть от цен на водород, но по плану абонемент на Rasa с учетом топлива и страховки обойдется не больше, чем в £500 в месяц.

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«Мы не считаем себя производителем водородных автомобилей. Мы — компания, нацеленная на устойчивое развитие», — заключил Спауэрс.

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