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Владельцы электрокаров вскоре станут конкурентами электростанций

22.03.2020
Владельцы электрокаров вскоре станут конкурентами электростанций

Компания VW планирует дать владельцам электрокаров возможность продавать энергию из аккумуляторов своих машин энергосетям в часы пикового потребления. Технология может открыть для автомобилестроения совершенно новые возможности.

Директор по развитию VW Михаэль Йост сказал: «К 2025 в нашем распоряжении будет энергохранилища на 350 гигаватт-час благодаря флоту электромобилей. Между 2025 и 2030 его объем увеличится до одного тераватт-час. Это больше, чем вырабатывают все ГЭС мира. Мы можем гарантировать, что энергия будет использовать и храниться, и что это будет новая эра бизнеса».

До сих пор энергосети не имеют возможности запасать излишки энергии. Если станция вырабатывает слишком много электричества, оно расходуется впустую. А в часы-пик, когда весь город включает обогреватели или кондиционеры, электростанции обращаются к пиковым станциям, услуги которых обходятся дороже и обычно не так эффективны, как остальная сеть.

Распределенная сеть из тысяч независимых аккумуляторов могла бы стать альтернативой пиковым электростанциям, а заодно дать владельцам электромобилей возможность заработать.

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Немецкий автопроизводитель не единственный, кто видит такую возможность. Японский концерн Nissan совместно с германской энергокомпанией E.ON разрабатывает так называемую систему V2G (vehicle-to-grid), интерфейс между автомобилем и энергосетью.

источник: hightech.plus

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