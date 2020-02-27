Virgin Galactic объявила о бронировании рейсов на космический аппарат SpaceShipTwo за $1000

Virgin Galactic объявила о запуске новой программы бронирования рейсов на суборбитальный космический аппарат SpaceShipTwo. Инициатива One Small Step не предполагает прямой продажи билетов. Вместо этого клиентам предлагается внести депозит в размере $1000, чтобы получить возможность зарезервировать место одним из первых.

При этом неизвестны ни конечная стоимость билетов, ни старт начала их продаж, ни дата полета. Радует, что при необходимости депозит можно вернуть в полном объеме.

Virgin Galactic прекратила продажу новых билетов после первого суборбитального полета аппарата VSS Unity в декабре 2018 года. К настоящему моменту компания уже набрала около 600 заказов от клиентов из 60 стран. Каждый из них заплатил $250 000 за возможность присоединиться к 90-минутному суборбитальному рейсу.

Тем не менее, у всех желающих сохранялась возможность забронировать онлайн место в очереди на покупку билетов. За 14 прошедших месяцев ей воспользовались 7957 человек. Именно популярность этого сервиса заставила компанию запустить программу One Small Step. Доступ к ней уже открыт.

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Недавно Virgin Galactic отчиталась об убытках в объеме $73 млн за последний квартал 2019 года. Новый сервис бронирования позволит частично закрыть дыру в бюджете компании.

Впрочем, первые коммерческие запуски SpaceShipTwo, запланированные на этот год, могут задержаться, отсрочка связана с дополнительными испытаниями и проверками.

источник: newatlas