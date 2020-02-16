Ветрогенератор-жалюзи производит энергию даже от легкого порыва ветра

Для традиционных ветряков порывы слабее 15 м/с бесполезны. Однако вскоре благодаря идее военнослужащих инженерных войск США вырабатывать чистую энергию можно будет почти в любой точке Земли.

Ветра со скоростью менее 15 км/ч не способны вращать лопасти традиционных турбин и почти бесполезны для ветровой энергетики. Однако генератор нового типа, разработанный служащими Инженерных войск США, позволит использовать даже самые слабые порывы ветра.

ЛЕТАЮЩИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ — БУДУЩЕЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

В основе устройства лежит конструкция из полимерных трубок, которая поддерживает восемь вертикальных эластичных полос. Под действием ветра каждая полоса движется взад и вперед, приводя в движение встроенную медную индукционную катушку, которая вращается в трубке с магнитами. Выработанное электричество передается по проводке к преобразователю мощности, после чего может использоваться для любых целей.

Создатели говорят, что на идею генератора их натолкнуло наблюдение за полосками жалюзи, которые колыхались на слабом ветерке из открытого окна.

Масштабирование технологии позволит развивать ветроэнергетику даже в районах, которые традиционно считались для этого неподходящими. Кроме того, авторы разработки надеются, что она будет более безопасной для птиц и летучих мышей, чем существующие генераторы.

ЛЕТАЮЩИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ AWES ЛЕГКО ДОСТАВЯТ ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ

Служащие Инженерных войск уже получили патент на свой необычный генератор. Теперь они намерены найти партнеров, готовых производить, использовать и продавать подобные установки.