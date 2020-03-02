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Ветрогенератор — дирижабль Mars превзошел по энергоэффективности наземные установки

02.03.2020
Ветрогенератор - дирижабль Mars превзошол по энергоэффективности наземные установки

Ветроэнергетика – одна из самых привлекательных отраслей ВИЭ. Над ней работают умы многих стран, создавая устройства для выработки «зеленой» энергии. Такой интерес, вероятно, связан еще и с тем, что ветер в свободном доступе и никакого водорода, например, как топливного вещества, уж точно не требуется. Остается только правильно использовать природное явление и пожинать плоды.

В настоящее время, например, существует летающий ветряк, автором которого является житель Канады, Фред Фергюсон. Под его началом создана компания Magenn Power и теперь при объединении всех усилий проектируются различные устройства и оборудование.

Стоит отметить, что Magenn Power – это известное имя, которое прославилось еще до выпуска модного ветряка. Бренд стал узнаваемым из-за дирижабля, который способен транспортировать груз с весом, превышающим вес самого летательного аппарата. Получается совершить такой «фокус», благодаря эффекту Магнуса.

ЛЕТАЮЩИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ — БУДУЩЕЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Работает это следующим образом: сфера движется вокруг оси, на которой она закреплена. Таким образом, потоки ветра могут быть минимальными и при этом сфера вращается достаточно быстро. Это делает дирижабли весьма практичными.

Ветрогенератор - дирижабль Mars превзошол по энергоэффективности наземные установки

Данный эффект и лег в основу ветряка Magenn Power Air Rotor System (Mars). Аэростат становится ротором, который приходит в движение из-за ветра. Лопасти крутятся и ветряк летит. Подниматься устройство может достаточно высоко – до трехсот метров, при этом он не теряет баланса и всегда находится в горизонтальном положении.

Летающий ветряк генерирует потоки ветра в энергию, которая уходит по специальным проводам на землю в электрическую сеть.

Проводя сравнение между Mars и прочими стационарными конструкциями, стоит отметить, что имеется ряд преимуществ:

— мобильное оборудование, которое удобно и легко можно транспортировать на любые расстояния;
— существуют зоны, где нет возможности устанавливать огромные ветровые турбины, поэтому Mars там очень уместен;
— на той высоте, которой летает Mars, ветер дует всегда, не зависимо от того, что происходит ниже;
— эффективность превышает те показатели, которые закреплены за некоторыми аналогами.

ЛЕТАЮЩИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ AWES ЛЕГКО ДОСТАВЯТ ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ

На данный момент команда Фреда Фергюсона создала три модели ветряков, которые летают.

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