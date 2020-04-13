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Vertiwalk создали лифт, который приводится в действие с помощью рук и ног

13.04.2020
Vertiwalk создали лифт, который приводится в действие с помощью рук и ног

Создатели лифта Vertiwalk, который приводится в действие с помощью рук и ног, предлагают отказаться от монотонных переходов по пролетам лестниц.

Его появление связано с тем, что в города переселяется все больше и больше людей и однажды там станет совсем тесно. По самым скромным оценкам, в ближайшие 25 лет в города переберутся 2 миллиарда человек, что неизменно усугубит дефицит жилья.

Идея создания Vertiwalk принадлежит команде дизайнеров лаборатории Rombout Frieling из Эйндховена, Нидерланды. По сути, это гибрид между лестницей и лифтом. По их мнению, Vertiwalk «сэкономит» жилую площадь, заменив собой громоздкие лестницы и сложные энергозатратные лифты.

Vertiwalk создали лифт, который приводится в действие с помощью рук и ног

Vertiwalk состоит из двух направляющих, на которых закреплено подвижное сиденье с подножкой и поручнем. В свою очередь, сиденье и подножка соединены между собой прочными веревками, что обеспечивает их подвижность.

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Подъем происходит за счет подтягивания руками. Сам процесс вначале может показаться утомительным, но на самом деле на это тратится всего 10 % энергии, которую человек обычно расходует при подъеме по лестнице. Таким образом, Vertiwalk смогут воспользоваться также люди с различными физическими ограничениями.

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